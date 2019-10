Veloce, scorrevole e, soprattutto, solidale: ecco la Rotary Marathon dei Navigli

Una maratona nella campagna lombarda, lungo i Navigli, tra castelli, palazzi e reminiscenze vinciane. Veloce, piatta, scorrevole e, soprattutto, solidale. Quando? Il 27 ottobre. Dove? Ad Abbiategrasso. E allora, se volete fare una lunga (lunghissima) sgambata ecco per voi la IV Rotary Marathon dei Navigli che per l'occasione è anche sede dei Campionati regionali Promesse e Assoluti. E se proprio non ve la sentite di correre l'intera distanza, c'è pure l'occasione di partecipare alla mezzamaratona (sempre competitiva) oppure a tre prove minori (non competitive) di 1,5 km, 5 km e 12 km.

UNA MARATONA SOLIDALE

Nelle tre edizioni passate - si legge sul sito della manifestazione - sono stati raccolti fondi che hanno permesso di acquistare beni per una scuola in India ed allestire un parco giochi cittadino nella città che ci ospita, Abbiategrasso. Quest’anno la volontà degli organizzatori è di sostenere un team di nuotatori para-olimpici che si sono brillantemente distinti nell'edizione di Rio 2016 risultando fra i più medagliati della manifestazione. Il progetto è stato denominato #CORRIperNuoTOKYO e ha lo scopo di supportare i nuotatori in nella loro preparazione per Tokyo 2020 appunto. L’impegno per la Polha di Varese, polisportiva a cui appartengono gli atleti, è molto elevato ed è sotteso alla copertura di tutte le spese per la preparazione. Il Rotary Club Abbiategrasso, insieme a tutta le rete di preziosissimi volontari, vuole contribuire a questo sforzo in quanto alcuni degli atleti del gruppo appartengono al territorio dell’abbiatense e favorire questi giovani atleti, appartenenti ad una categoria con serie difficoltà, ma che hanno deciso, attraverso lo sport, di esprimere la loro grandezza è l’unica finalità dell’evento Rotary Marathon Dei Navigli.

IL PERCORSO DELLA IV ROTARY MARATHON DEI NAVIGLI

Il percorso della maratona è interamente asfaltato, a parte un brevissimo tratto sterrato di circa 200m. Come si legge sul siti ufficiale della manifestazione (https://www.rotarymarathon.it/) la 42,195 km "si sviluppa principalmente lungo le rive dei navigli, attraversando le campagne del territorio nei comuni di Abbiategrasso, Ozzero, Morimondo, Gudo Visconti, Albairate, Robecco S.N., Magenta. Si presenta prevalentemente scorrevole con delle piccole asperità nei passaggi limitrofi alla valle del Ticino. Dai 125m slm della partenza si scende ad un minimo di 90m slm subito dopo Ozzero, mentre la quota più alta si registra in zona Pontevecchio ed è 135m slm. Le salite di fatto sono tre. La prima intorno al 10km è «muscolare» in particolare nel tratto finale. Lunga circa 200m porta dalla “valle” alla piazza dell’abbazia di Morimondo. Breve ma intenso lo strappo prima di Casterno nella località chiamata “tre fontane” per via delle sorgenti presenti sul posto. Ed infine, dopo circa 1km l’ultima asperità che inizia in prossimità del Molino S. Marta. Circa 300m che potranno lasciare il segno, essendo ormai oltre il 35° km. Lungo il percorso sarà possibile ammirare siti storici quali il Castello Visconteo, le conche del Da Vinci sul Naviglio di Bereguardo, la già citata abbazia, il palazzo Cittadini-Stampa e le ville storiche lungo il corso del Naviglio Grande a Cassinetta e Robecco S.N".