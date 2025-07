F1 Belgio, Leclerc: "Non mi aspettavo di essere in seconda fila". Hamilton: "Una delusione"

È uno Charles Leclerc sorpreso quello che ha conquistato la seconda fila per il GP del Belgio di F1, una terza posizione in griglia di partenza che il monegasco non si aspettava dopo quanto fatto in pista nel weekend. E il 16 della Rossa non si nasconde: "Non me l'aspettavo, sono molto contento ed è strano dirlo visto che siamo tre decimi dietro. Sapevamo di avere qualcosa in più, ma pensavo di essere dietro. Ci vuole tempo per sfruttare gli aggiornamenti, abbiamo cambiato qualcosa e mi sono sentito a mio agio".