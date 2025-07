Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Catanzaro, partita amichevole in programma alle ore 18 a Dimaro-Folgarida.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte.

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D'Alessandro, Pompetti, Pontisso, Nuamah; Biasci, Iemmello. All. Aquilani.