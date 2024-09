ValleCamonica Vertical: estate bye... by night!

SKYRUNNING

Agonismo, convivialità e inclusione nel menu del tradizionale appuntamento di fine estate sulle Prealpi Bresciane

© Circolo Fotografico Civitas Domenica 21 settembre, al capolinea dell’estate, il paese di Malegno (provincia di Brescia) ospiterà una vertical notturna sul Monte Guna che rappresenta una sfida emozionante per tutti gli amanti della montagna e della corsa in natura nella sua versione più adrenalinica, lungo una traccia gara only-up destinata a mettere alla prova anche i verticalisti più esperti. Valle Camonica Vertical 750 By Night si sviluppa su un tracciato che copre un dislivello di 750 metri distribuiti (ma è più corretto dire… concentrati!) lungo un itinerario dallo sviluppo di circa quattro chilometri. La particolarità della prova non è però legata solo dalle difficoltà di un percorso che richiede forza e resistenza, ma anche dal suo timing: in notturna! I partecipanti saranno equipaggiati con pile a frontalino, illuminando i sentieri con la loro energia e determinazione i sentieri del Guna, la montagna di casa per gli abitanti di Malegno.

© Carlo Putelli

Una partenza speciale e un percorso tra natura e adrenalina

Conto alla rovescia iniziato e ultimi giormi per iscriversi ad una prova la cui partenza è fissata dalla centrale idroelettrica di Malegno di Enel Green Power. Grazie a una forte collaborazione con Enel Green Power, che ha reso possibile questo evento, l’impianto sarà aperto già dal pomeriggio, offrendo al pubblico la possibilità di partecipare a visite guidate che permetteranno di scoprire il funzionamento della centrale. Costruita nel 1950, e automatizzata nel 1978, la centrale fa parte dell’Unità territoriale di Cedegolo, situato sull’asta fluviale del fiume Oglio, ed è telecomandata H24 7/7 dal Posto di Teleconduzione di Sondrio. Con un gruppo ad acqua fluente e uno a bacino, l’impianto produce energia elettrica per un equivalente di settemila famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di più di nove tonnellate di CO2 ogni anno. La visita guidata sarà un'opportunità unica per conoscere meglio un’infrastruttura fondamentale per il territorio, prima di affrontare la salita verso il Monte Guna.

© Circolo Fotografico Civitas

Manifestazione Non Competitiva

Una delle caratteristiche più affascinanti di questa gara sarà la possibilità di accedere alla manifestazione non competitiva. Con questa modalità: non ci saranno classifiche né premi per i migliori tempi, conteranno “solo” l’esperienza e l’atmosfera comunitaria. Questo aspetto renderà la manifestazione altamente inclusiva, permettendo a famiglie e amici di partecipare insieme, promuovendo attività fisica e benessere al di là della competizione. La corsa quindi come esplorazione del territorio e connessione con il prossimo.

© Carlo Putelli

Pasta party e pacco gara per tutti i partecipanti

Al termine della competizione, i corridori potranno rilassarsi e recuperare le energie con il gustoso Pasta Party, un momento di condivisione e convivialità che chiuderà in bellezza la serata. L’iscrizione alla gara darà inoltre diritto a un ricco pacco gara: un ulteriore incentivo per tutti coloro che vorranno mettersi alla prova.