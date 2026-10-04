Val Bregaglia Trail, decimo atto: in palio il tricolore a staffetta FIDAL

Nato per unire Italia e Svizzera, Val Bregaglia Trail festeggia domenica 18 ottobre la sua decima edizione ospitando ospiterà i Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Master di staffette di corsa in montagna FIDAL, una delle competizioni più antiche e identitarie del movimento nazionale, che a Chiavenna incoronerà i nuovi campioni italiani. E per tutti l’occasione di correre sugli stessi sentieri con i campioni perché accanto alla sfida tricolore a staffetta si corre il Val Bregaglia Trail individuale di 25 chilometri, lo spettacolare tracciato aperto a chi vuole percorrere per intero il viaggio da Promontogno a Chiavenna: stessi sentieri, stessi cambi di ritmo, lo stesso traguardo dei grandi interpreti della corsa in montagna italiana. Correre con i campioni, questa volta, non è soltanto un modo di dire, ma diventa il filo conduttore di tutto il weekend dedicato alla migliore tradizione del mountain running e di uno dei punti di forza di Chiavenna e dell’intera Valchiavenna.