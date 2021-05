UTMB World Series: dal 2022 il meglio del trailrunning mondiale in un circuito esclusivo

IRONMAN E UTMB

Dal connubio tra UTMB Group e The IRONMAN Group una grande novità per gli appassionati di questa disciplina

Un connubio tra giganti. UTMB Group - organizzatore del celeberrimo Ultra Trail del Monte Bianco - e The IRONMAN Group si sono infatti uniti per promuovere lo sviluppo internazionale del trail running, disciplina sportiva in grandissima crescita. Insieme hanno così deciso di lanciare un circuito di prove definito senza mezzi termini come "il più iconico al mondo": stiamo parlando delle UTMB World Series che a partire dal 2022 riuniranno molte delle corse internazionali più famose e importanti che daranno poi accesso esclusivo all'evento di punta, l'Ultra Trail del Mont-Blanc appunto.



Le World Series si pongono l'obiettivo di "rivoluzionare" il mondo del trail. Gli organizzatori assicurano che gli appassionati di questa disciplina "potranno partecipare agli eventi più belli al mondo ispirati dagli alti standard dell'UTMB" e che "le UTMB World Series saranno la porta d’entrata attraverso la quale potranno iniziare il loro percorso verso il Monte Bianco, dove si terranno le prestigiose UTMB World Series Finals". Gli eventi si svolgeranno in sei continenti. Il calendario completo sarà annunciato in autunno, ma già ora otto eventi internazionali sono confermati in Europa, Asia e Oceania: UTMB Mont-Blanc (Francia, Italia, Svizzera), Val d'Aran dall'UTMB (Spagna), Thailandia con l'UTMB (Thailandia), Panda Trail dall'UTMB (Cina), Gaoligong dall'UTMB (Cina), Tarawera Ultramarathon by UTMB (Nuova Zelands), Ultra-Trail Australia by UTMB (Australia).





A partire dal 2022, le UTMB World Series comprenderanno quattro livelli di eventiL'UTMB Mont-Blanc è la prova regina e proprio qui ci sarà l'. I titoli saranno assegnati in ognuna delle tre distanze principali dell'UTMB Mont-Blanc -- e la qualificazione può essere ottenuta solo partecipando ad uno degli Eventi delle UTMB World Series o ad un UTMB World Series Major.

Ogni anno, si svolgeranno tre UTMB World Series Majors, dove gli atleti potranno competere nelle finali continentali nelle Americhe, in Europa e in Asia/Oceania. Ogni UTMB World Series Major includerà almeno una gara per ogni categoria - 50K, 100K e 100M - condi accedere alle Finals delle UTMB World Series.Dall'Europa, all'Asia, all'Oceania, alle Americhe e all'Africa, gli Eventi delle UTMB World Series sono le migliori corse del pianeta, che si svolgono in luoghi eccezionali nel cuore della natura incontaminata. Organizzato secondo i più alti standard di qualità per avvicinare l'avventura dell'UTMB ai corridori di tutto il mondo, ogni evento includerà almenonelle categorie 50K, 100K o 100M. Queste gare assegneranno le- 1 Running Stone equivale a 1 possibilità nel sorteggio per le iscrizioni alle UTMB World Series Finals - dando ai corridori l’opportunità di essere sulla linea di partenza ai piedi del Monte Bianco. Le star di questo sport potranno anche accedere alle Finals in base alle loro prestazioni negli UTMB World Series Events.Gli UTMB World Series Qualifiers sono l, con migliaia di gare in tutto il mondo aperte a tutti. Partecipare a un evento qualificante non è obbligatorio per iniziare l'avventura nelle UTMB World Series, ma i corridori che vi partecipano avranno un accesso privilegiato agli UTMB World Series Events.