UTMB 2022: un'edizione a suon di record per "le Sommet Mondial du Trail"

Sette prove su diverse distanze e diversi dislivelli (dalla MCC all'UTMB passando per la PTL, la TDS, l'ETC, la OCC e la CCC), tre Nazioni attraversate (Francia, Italia, Svizzera), 10mila atleti in gara per 104 nazionalità diverse, oltre centomila spettatori sui sentieri nel corso della settimana. E poi ancora 2mila volontari e membri dell'organizzazione e 460 media accreditati da tutto il mondo. Ecco, la grandezza e unicità dell'Ultra Trail du Mont Blanc (Le Sommet Mondial du Trail) si può spiegare anche nell'unicità e nella straordinarietà dei numeri della più grande manifestazione di trail-endurance che ogni anno, a fine agosto, raccoglie il gotha della specialità a Chamonix.