Un autunno a tutta novità: Brooks Ghost Trail e Glycerin Max 2

Il brand di Seattle amplia la gamma di due tra i suoi modelli di maggior successo
© Brooks Running Press Office
Due novità da Brooks nell’arco di pochi giorni. A cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre sono entrate in scena prima Glycerin Max 2 e poi Ghost Trail. Morbidezza estrema, transizioni fluide e calzata rinnovata per la Max 2, nuova evoluzione della calzatura più ammortizzata della sua linea, nonché modello con il quale il brand di Seattle porta il comfort al massimo livello, ridefinendo la corsa sulla lunga distanza. Comfort e fluidità anche su percorsi naturali e dinamici per Ghost Trail, novità ibrida che espande la linea Ghost… ad uso e consumo di chi corre tra strada e natura, alternando asfalto, sentieri e strade bianche.
© Brooks Running Press Office
“Con Ghost Trail abbiamo voluto offrire una soluzione versatile per tutti quei runners che amano alternare strada e natura. Una scarpa che mantiene il comfort e la fluidità tipici della linea Ghost, ma aggiunge grip, protezione e stabilità per affrontare in libertà e sicurezza anche i percorsi più dinamici offroad. Con Glycerin Max 2 abbiamo invece voluto consolidare il concetto di comfort assoluto, intervenendo su dettagli chiave come transizione e calzata per ottenere una scarpa ancora più equilibrata e naturale. Questo nuovo modello rappresenta la massima espressione di morbidezza e fluidità nella nostra collezione”. (Martina Fogagnolo - Marketing Manager di Brooks Running Italia)
© Brooks Running Press Office
BROOKS GHOST TRAIL
Pensata per una nuova generazione di runners che alternano asfalto e sterrato, la nuova Ghost Trail è progettata per offrire un’esperienza di corsa versatile e bilanciata, combinando ammortizzazione, protezione e stabilità su diversi tipi di terreno. Dotata dell’ammortizzazione DNA Loft v3 - già apprezzata nella Ghost 17 - la scarpa assicura un appoggio morbido e protettivo anche su superfici irregolari. Il drop di otto millimetri favorisce una postura naturale e una transizione fluida dal tallone alla punta, garantendo stabilità anche in discesa e continuità nell’appoggio.
© Brooks Running Press Office
La suola TrailTack Green, con tasselli ravvicinati da tre millimetri, offre trazione efficace su ghiaia e terra, mantenendo al contempo una buona scorrevolezza sull’asfalto. Le profonde scanalature accompagnano il movimento naturale del piede, contribuendo a rendere ogni passo più armonico. Completa il design la tomaia in mesh tecnico, riprogettata per equilibrare traspirabilità e protezione: la trama compatta trattiene sabbia e detriti, mentre i rinforzi stampati in 3D garantiscono sostegno e stabilità senza sacrificare la morbidezza tipica della linea Ghost.
© Brooks Running Press Office
BROOKS GLYCERIN MAX 2
Il nuovo modello rinnova l’esperienza di comfort introdotta con la prima versione, restando fedele alla filosofia di protezione e leggerezza, ma integrando aggiornamenti tecnici che migliorano la calzata e la sensibilità sotto al piede. La nuova intersuola DNA Tuned, con infusione di azoto e struttura a doppia cella, garantisce un bilanciamento ideale tra morbidezza e reattività. Le celle più ampie nel tallone favoriscono un impatto controllato, mentre quelle più compatte nell’avampiede offrono una spinta più energica. Le linee verticali sui lati laterale e mediale ottimizzano la transizione, contribuendo a un movimento più naturale.
© Brooks Running Press Office
La tecnologia GlideRoll Rocker facilita la rullata dal tallone alla punta, rendendo ogni passo più fluido ed efficiente. Lo stack di 45 millimetri sul tallone e 39 millimetri sull’avampiede (il drop è di sei millimetri) assicura un'ammortizzazione elevata senza compromettere stabilità e continuità d’appoggio. La tomaia in Air Mesh a triplo jacquard garantisce traspirabilità e sostegno, mentre la nuova forma della calzata, più avvolgente nel mesopiede e con maggiore spazio nell’avampiede, risponde alle esigenze di comfort di un pubblico ampio. L’estetica è stata aggiornata con linee più pulite e dinamiche, che valorizzano il concetto del movimento fluido alla base dell’intero progetto.
© Brooks Running Press Office
Glycerin Max 2 è disponibile al prezzo consigliato di duecento euro su www.brooksrunning.com/it e presso i negozi specializzati in tutta Europa. Ghost Trail è disponibile da novembre al prezzo consigliato di centocinquanta euro, ugualmente online e presso tutti i rivenditori autorizzati.
© Brooks Running Press Office
A proposito di Brooks Running
Brooks Running vende scarpe, abbigliamento, reggiseni e accessori per la corsa in più di cinquanta Paesi in tutto il mondo. Lo scopo di Brooks è quello di ispirare tutte le persone a seguire il proprio percorso verso una versione migliore di loro stesse, creando i migliori prodotti, strumenti ed esperienze. Fondata nel 1914, Brooks è una società sussidiaria di Berkshire Hathaway Inc. e ha sede a Seattle. Visita https://www.brooksrunning.com per maggiori informazioni o seguici sui social @brooksrunningit.