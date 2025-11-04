Un autunno a tutta novità: Brooks Ghost Trail e Glycerin Max 2

Due novità da Brooks nell’arco di pochi giorni. A cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre sono entrate in scena prima Glycerin Max 2 e poi Ghost Trail. Morbidezza estrema, transizioni fluide e calzata rinnovata per la Max 2, nuova evoluzione della calzatura più ammortizzata della sua linea, nonché modello con il quale il brand di Seattle porta il comfort al massimo livello, ridefinendo la corsa sulla lunga distanza. Comfort e fluidità anche su percorsi naturali e dinamici per Ghost Trail, novità ibrida che espande la linea Ghost… ad uso e consumo di chi corre tra strada e natura, alternando asfalto, sentieri e strade bianche.