Tutti per uno, La Thuile per tutti: Trail, Marathon e Ultra sul versante wild del Monte Bianco

TRAILRUNNING

L'evento organizzato da Hey Team e Comune di La Thuile unisce impegno fisico e panorami straordinari

© LaThuile Trail Press Office Correre sul versante wild del Monte Bianco: sabato 27 luglio a La Thuile, in Valle d’Aosta torna l’imperdibile appuntamento con La Thuile Trail Memorial Edoardo Camardella, evento di corsa in natura che già al momento del via... tocca quest'anno il traguardo della sua ottava edizione e continua ad attirare trailrunners da tutta Italia ma anche dalla Francia, dalla Svizzera ma poi anche da diversi Paesi europei e… oltre. Il bouquet della proposta sportiva griffata LTH prevede tre distanze competitive: in ordine crescente la 25KM d’ingresso, la marathon da 42KM (abbondanti) e la prova long distance o meglio ultra da 70KM che unisce e in un certo senso sublima le prime due. Tutte e tre le gare si sviluppano in uno scenario ad alta intensità fisica ed emotiva, nel contesto di uno scenario naturale selvaggio, nel settore della Valdigne racchiuso tra il Ghiacciaio del Ruitor e il massiccio del Monte Bianco. La campagna iscrizioni è in pieno svolgimento: a tutto martedì 9 luglio risultano aggiudicati 620 pettorali contro i 470 totali dello scorso anno e due ulteriori settimane (fino giovedì 25 luglio, antiviglia del giorno della gara) per garantirsi un posto in gabbia di partenza prima del sold-out. A proposito: sono una trentina i pettorali ancora in attesa di titolare nella prova Ultra, un centinaio a testa invece per le altre due distanze.

© LaThuile Trail Press Office

La prova più accessibile (entry level) è il Trail di 25KM, con 1500 metri di dislivello positivo che si sviluppa ai piedi del Ghiacciaio del Ruitor, passando dal Rifugio Deffeyes. La distanza intermedia vede protagonista la maratona d'alta quota da 43 chilometri per 2500 metri D+, su sentieri alpini poco frequentati e scenari di grande suggestione sul Monte Bianco.

© LaThuile Trail Press Office

Gli adepti dell’ultradistanza si metteranno invece alla prova sulla 70KM che smarca nel suo primo terzo lo stesso itinerario della 25km e - dopo una sorta di… passaggio dal via - si sviluppa lungo l’itinerario marathon per un totale di circa 4000 metri di dislivello positivo. Traccia-gara spettacolare che da La Thuile lambisce il Ghiacciaio del Ruitor per raggiungere Col Chavanne e poi, attraverso la bellissima balconata sulla catena del Monte Bianco, il Colle del Piccolo San Bernardo dal quale inizia la picchiata finale verso il traguardo.

© LaThuile Trail Press Office

Il pesante maltempo che ha colpito una decina di giorni fa alcuni settori della Valle d'Aosta (provocando danni a Cogne e Cervinia in particolare) non ha comportato criticità sul territorio interessato dalle gare di La Thuile Trail. Da noi interpellati in proposito, gli organizzatori e l'uffcio stampa confermano attualmente le tracce-gara originali, riservandosi di valutare la situazione-neve più a ridosso dell'evento.

Tutte e tre le gare partono dal centro del paese di La Thuile, (Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto), luogo nel quale è previsto anche l’arrivo. Lo start della gara da 70km è previsto alle 05.00, quello della Maratona alle 07.30, e quello del Trail alle 08.30

© LaThuile Trail Press Office

“Abbiamo superato il numero di partecipanti dell’anno scorso, è un motivo di grande orgoglio per tutti noi. Se consideriamo che è fisiologico che molti runners si iscrivano sotto data, pensiamo di arrivare a ottocento iscritti totali. La nostra offerta sulle tre distanze da 25, 42 e 70 chilometri è molto piaciuta lo scorso anno. Gli atleti hanno apprezzato i percorsi tecnici, impegnativi e allo stesso tempo emozionanti: per il contesto nel quale si sviluppano, ma hanno anche apprezzato la cura organizzativa e l’assistenza sul terreno delle gare, grazie anche a tutti i volontari che si sono messi a disposizione e che hanno permesso un regolare e sereno svolgimento della manifestazione. Direi che i numeri verso i quali siamo avviati per quest'anno confermano possibilità assistere a una vera e propria edizione da record!“ (Mattia Jacquemod - portavoce del comitato organizzatore)

© LaThuile Trail Press Office

Molti gli atleti di spicco che ad oggi sono iscritti a questa edizione di La Thuile Trail.

TOPRUNNERS

Tra gli uomini il britannico Ross Gollan (iscritto alla 25KM da lui chiuso al terzo posto nel 2903), Michael Dola di Team SCARPA/Ethic recente vincitore del Trail Oasi Zegna 70KM, Marco Biondi di Atletica Franciacorta/Oxyburn, reduce dal primo posto alla Brunello Crossing (febbraio 2024). E poi ancora Alessandro Macellaro (iscritto alla 42KM) che è salito sul gradino più alto del podio nel 2023 nella 50KM del Trail Oasi Zegna e Bastien Perez Team All Triangles/The North Face, iscritto alla 25KM) che ha recentemente vinto la 35KM dell'Ultra Trail di Cape Town.

Tra le donne: Sarah Mc Cormack, atleta irlandese (iscritta alla 25KM, quarta classificata alla Sierre Zinal 2022); Toni McCann (iscritta alla 42KM, atleta Adidas Terrex, vinitrice della OCC UTMB nel 2023)

© LaThuile Trail Press Office

La manifestazione è organizzata da Hey Team S.S.D. a r. l. in collaborazione con il Comune di La Thuile e con numerose associazioni locali.

La Thuile Trail aderisce alla campagna "Io non getto i miei rifiuti" promossa da Spirito Trail per tutelare l'ambiente e la natura. Tra gli sponsor confermati, EthicSport con prodotti per il ristoro e il recupero degli atleti, Natural Boom, primo mental drink, con bevande che favoriscono la concentrazione e migliorano il benessere mentale e fisico, e Icam con ottimo cioccolato per dare energia a tutti i trailrunners lungo il percorso.

© LaThuile Trail Press Office

La Thuile Trail non è solo sport. Dalle ore 15.00, in zona arrivo a dare ritmo all’evento è previsto il concerto di Alberto Visconti&Orage’s Electric Trio e - a seguire - musica fino a tarda sera con Kikko DJ.

Sulla pagina web ufficiale www.lathuiletrail.com tutte le informazioni relative ai percorsi, alla modalità di iscrizione alle gare e al regolamento. La chiusura delle iscrizioni è prevista alla mezzanotte Di giovedì 25 luglio 2024 oppure al raggiungimento del numero massimo di iscritti, fissato a: 400 iscritti per il TRAIL 25km - 300 iscritti per la MARATONA 42km - 200 iscritti per l’ULTRA 70km.

© LaThuile Trail Press Office

La Thuile Trail è Memorial Edo Camardella. Con questo evento gli organizzatori vogliono rendere omaggio al loro amico Edo, grande appassionato di montagna e membro dell’organizzazione del Trail, scomparso nel 2019 a causa di una valanga sul Monte Bianco.

INSTAGRAM lathuiletrail

FACEBOOK @LaThuileTrail