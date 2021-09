Tripletta Autocogliati al Podone SkyTrail, Melissa Paganelli e OIiviero Bosatelli da applausi!  

TRAILRUNNING

I due protagonisti del prestigioso endurance trail sulle Alte Vie valdostane… “guest stars” sulle montagne di casa.

di

STEFANO GATTI

Parata di stelle (anzi di “giganti”) nella quarta edizione di Podone SkyTrail. A nobilitare l’evento organizzato dal GAN di Nembro (a pochi chilometri da Bergamo) sono stati Oliviero Bosatelli e Melissa “Iron Paganelli, reduci dalle loro performances al recente Tor des Geants in Valle d’Aosta. Il maltempo ha reso la vita difficile ai quasi duecento atleti che, incuranti delle condizioni meteo… avverse, non hanno resistito al richiamo della prova, tornata in calendario e sui sentieri all’inizio della Val Seriana dopo un anno di sosta forzata.

Settimo al traguardo del Tor 2021 - prova da lui vinta due volte - il vigile del fuoco di Gandino si è… accontentato in questo caso di chiudere nel ruolo di “scopa” la gara organizzata dal Gruppo Alpinistico Nembrese, come sempre con la regia” di Roberto Gelfi. Straordinaria seconda a Courmayeur, la campionessa di Brembate si è invece tuffata nel vivo della sfida, centrando (noblesse oblige) il primo posto della prova femminile.

Melissa ha condotto l'intera gara al comando, chiudendola con la vittoria nel finish time di tre ore, 22 minuti e 12 secondi. L’atleta dell’Erock Team Elle Erre ASD (35esima della classifica assoluta) ha preceduto la nembrese doc Sara Bergamelli, figlia di Bonifacio Bergamelli e nipote di Pasquale, ai quali erano dedicati i due GP della Montagna. Per Sara (atleta del GS Orezzo) secondo posto finale appunto a dieci minuti e 13 secondi dalla vincitrice. Podio completato dall’altra atleta di casa Elisa Pellicioli (tre ore, 38 minuti e 35 secondi), che si è aggiudicata il GP della montagna femminile come prima atleta nembrese in vetta.

Molto aperta ed incerta fin sul traguardo la prova maschile. A darsi battaglia (come evidenziano le immagini di Cristian Riva e Valentina Celeste che illustrano il nostro racconto) il trio giallorosso Autocogliati formato da Paolo Poli, Cristian Terzi e Marco Zanga, compagni di squadra nel team di patron Giorgio Pesenti. A spuntarla sulla linea d’arrivo è stato Cristian Terzi con il crono di due ore, 31 minuti e 55 secondi, solo tre secondi in meno di Marco Zanga: in pratica allo sprint! Appena più staccato Paolo Poli, che ha tagliato il traguardo meno di mezzo minuto dopo i primi due (ed a ventisette secondi dal vincitore). Il local Mattia Dellavite (ASD GAN Nembro) si è invece aggiudicato il GP della montagna.

Nonostante il cattivo tempo, il pubblico non è mancato: sia sul percorso che al campo base di in Piazza della Libertà a Nembro, dove ogni concorrente è stato accolto da un caloroso applauso. Il GAN e lo staff organizzativo hanno ringraziato atleti, pubblico e soprattutto i volontari che, con il loro operato, hanno permesso la buona riuscita della manifestazione regalando a tutti (e a dispetto delle condizioni meteo sfavorevoli) una bella giornata di sport e amicizia.