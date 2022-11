Tremila per venticinque: operazione successo per la nona edizione di Valtellina Wine Trail

TRAILRUNNING

Sport, territorio, tradizioni, inclusione ed enogastronomia nel ricco menu dell'evento valtellinese

© Giacomo Meneghello Tremila concorrenti da venticinque differenti nazioni, tre gare sulle canoniche distanze da 42, 21 e 12 chilometri, il ritorno di gara-giovani per un unico grande spettacolo che coinvolgerà atleti e pubblico. L’evento clou del novembre valtellinese è ormai alle porte: ancora poche ore e si alzerà il sipario sull'evento Valtellina Wine Trail, la corsa tra i vigneti che raggiunge quota nove edizioni ed ha saputo crescere anno per anno, fino a ritagliarsi un posto d’onore a livello internazionale confermandosi il secondo evento podistico in natura più partecipato a livello italiano. dopo Lavaredo Ultra Trail sulle Dolomiti di Cortina d'Ampezzo.

© Valtellina Wine Trail Press Office

CONTO ALLA ROVESCIA

Già a partire dal pomeriggio di giovedì 10 novembre il cuore di Sondrio inizierà a pullulare di atleti pronti a ritirare il proprio pettorale in vista del grande appuntamento di sabato. Ad attenderli in Piazza Garibaldi - oltre allo staff di Valtellina Wine Trail - ci sarà l’Expo Village, nel quale saranno presenti gli stand di alcuni dei più noti marchi sportivi di settore e quelli dedicati alla locale enogastronomia, perché l'evento VWT è fin dalla sua nascita sport che si intreccia al territorio e alle sue tradizioni: dai rinomati vini alla bresaola fino ai formaggi locali. Proprio per entrare nel cuore della cultura culinaria valtellinese, a partire da quest'anno in occasione del briefing pre-gara in programma venerdì sera sarà possibile assaggiare alcune delle specialità più rinomate della cucina tradizionale, come gli irrinunciabili sciatt.

© Valtellina Wine Trail Press Office

SCATENATE... L'INFERNO!

Alle dieci in punto di sabato mattina sarà dato in contemporanea il via alla prova principe da Tirano a Sondrio sulla distanza della maratona ed allo short trail da 12 chilometri che scatta da Castione Andevenno, unica delle tre prove a "viaggiare" in direzione est. Un’ora più tardi toccherà alla "mezza" da 21 chilometri, in questo caso al via dal campo sportivo di Chiuro. Maggiori dettagli e informazioni su come raggiungere le differenti location, si possono trovare sul sito della manifestazione www.valtellinawinetrail.com

KRISTIN HARILA GUEST STAR 2022

Sul palco che ospiterà anche gli atleti top della manifestazione ci sarà anche Kristin Harila, l’alpinista norvegese che solo poche settimane fa ha tentato di battere il record di scalata dei quattordici "ottomila" della Terra in meno di sei mesi appartenente a Nirmal Purja. La polivalente atleta scandinava mostrerà un video con le sue imprese proiettando i presenti nel suo “mondo verticale”. Il pubblico di VWT avrà quindi la possibilità di conoscere da vicino questo straordinario personaggio.

© José Miguel Muñoz

SPAZIO AI GIOVANI A TIRANO

Se il capoluogo Sondrio sarà punto di ritrovo e d’arrivo di tutti i tremila concorrenti, Tirano farà invece da apripista all’avvio ufficiale delle competizioni. Qui, nella centrale piazza Cavour - da dove il giorno successivo partirà la 42K - saranno i più giovani ad aprire ufficialmente le danze con la Mini Wine Trail, la competizione dedicata ai piccoli runners che, dopo alcuni anni di assenza, ritorna con il medesimo entusiasmo e obiettivo, ovvero avvicinare le nuove generazione al mondo della corsa in natura.

UNA MANIFESTAZIONE INCLUSIVA

Valtellina Wine Trail è un evento a trecentosessanta grado che anno dopo anno cerca di aggiungere un tassello al suo puzzle in modo che nessuno venga escluso: non a caso in questa nona edizione è stato creato un percorso su misura anche per le joelette, le speciali carrozzelle da fuori strada per consentire altresì alle persone con disabilità motorie di ammirare la bellezza dei terrazzamenti vitati e godere dell’atmosfera magicadel Valtellina Wine Trail che, al di là del suo aspetto agonistico, ricopre il ruolo di vera e propria cartolina del territorio.

© José Miguel Muñoz

SPETTACOLO GARANTITO

Non è un caso se lo scorso anno si era deciso di inaugurare la passerella sulle Cassandre - lo spettacolare ponte sospeso che collega Ponchiera e Mossini (località di Sondrio all'imbocco della Valmalenco) proprio con il passaggio delle prove da 21 e 42 chilometri, subito prima di iniziare la picchiata finale sul traguardo cittadino di Piazza Garibaldi, ed anche in questa occasione il passaggio non poteva che essere confermato.

Sempre sui percorsi da 21 e 42K (precisamente presso la Torre di Teglio ed a Castel Grumello) i gruppi musicali 'Scarlet Space' e 'Rimmel Band' allieteranno con le loro note pubblico e atleti, mentre a Ca’ Guicciardi - storica casa colonica nel cuore del vitigno Inferno della Cantina Negri, a Poggiridenti - gli spettatori potranno tifare gli atleti con tanto di degustazione di vini accompagnati da formaggi della Latteria di Chiuro e bresaola Rigamonti.

Per chi invece non avesse modo di poter essere sul percorso, quest’anno sarà possibile seguire passo dopo passo l'evolversi della gara grazie alla diretta con TeleSondrio News, visibile sia sul canale 85 del digitale terrestre che in streaming sui relativi social. Le sfide verranno raccontate anche dalle voci di Radio TSN, le quali trasmetteranno in tempo reale gli aggiornamenti delle competizioni.

© Giacomo Meneghello

I PROTAGONISTI

Per quanto riguarda la maratona, tra i top runners lo specialista altoatesino delle ultra distanze Daniel Jung dovrà vedersela con il lecchese Daniel Antonioli e il brianzolo Luca Del Pero. Senza dimenticare lo spagnolo Mario Olmedo e il trentino Gil Pintarelli.

Sfida aperta anche nella mezza maratona, con il ruandese Jean-Baptiste Simukeka (recente vincitore di Brutal Barro e Bregagno Mountain Trail) pronto a guadagnarsi un posto sul podio e così confermare il suo attuale stato di grazia. Su questa distanza attenzione all’azzurro della corsa in montagna Luca Merli e allo svedese campione di orienteering Albin Riedelfelt. Ruolo di outsider per lo svizzero Daniele Fontana e il lecchese Lorenzo Beltrami. Menzione d’obbligo anche per il premanese Mattia Gianola e l’argentino Diego Simon, entrambi reduci dai recenti Mondiali di corsa in montagna e trail in Thailandia e pronti a dare battaglia.

© José Miguel Muñoz

LA GARA IN ROSA

La maratona si preannuncia occasione di rivincita tra le dominatrici del circuito La Sportiva Mountain Running Cup: la “local” Denise Scherini e la lecchese Elisa Pallini. Sfida vera anche sulla mezza. Qui i favori della vigilia sono tutti per l'instancabile campionessa locale Elisa Sortini - fresca del settimo posto ai Mondiali - che non ha voluto mancare all’appuntamento di casa per chiudere al meglio la sua stagione.

Nota di merito anche per un’altra atleta valtellinese, la giovane Gaia Bertolini (lo scorso anno già da podio sulla 21K) e prima tra le donne nel recente Bregagno Mountain Trail - e per Arianna Dentis e Camilla Spagnol, che dovranno però difendersi da un terzetto tutto straniero composto dalla svedese Johanna Oberg, dalla portoghese Ercilia Machado e dalla bulgara Antoniya Grigorova.

GRAN FINALE... APPETITOSO

Al termine di quelle che si preannunciano sfide entusiasmanti tra i top runners e di grande passione sportiva per tutti gli amatori, tutti... indistintamente in fila per il ritorno del Valtellina Wine Trail Party. In programma per sabato sera a partire dalle ore diciannove, l'atto finale drlla nona edizione dell'evento VWT 2022 si preannuncia già come la miglior conclusione di una giornata di corse sui sentieri, tra i boschi ed i vigneti del versante retico della Valtellina. Magari con un pensiero al prossimo anno e - per lo staff organizzatore - lo sguardo già rivolto alla decima edizione!