Trailrunning al femminile, una corsa... tutta in salita

Tutti gli atleti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Parafrasare George Orwell è una scorciatoia di lusso per arrivare subito al cuore di queste righe: la discriminazione di genere nello sport e particolarmente nel trailrunning. Si perché, se è sempre vero che lo sport unisce, non è garantito invece che lo sport metta sempre tutti alla pari. Uomini e donne, in questo caso: vale a dire nel caso preso in esame da Tatiana Bertera Manzoni, giornalista di sport outdoor e lei stessa trailrunner - nel suo blog cordadoppia.com. Lo spunto è quello del differenziale di montepremi esistente – tra atleti ed atlete appunto – in alcune gare di questa impegnativa specialità. Per lo più in gare minori.