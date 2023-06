Trail del Centenario: Zanga e Lamberti vincono la prova clou, Boffelli-Saggin indicano la via... verticale

TRAILRUNNING

Helene Papetti e Luca Curti si impongono nello versione short trail dell'evento di Foppolo, in Alta Val Brembana

© DR Fotografia Arancione, rosa shocking, giallorosso, il verde delle montagne, il grigio della roccia, le fioriture sulle piste da sci, le tonalità sfumate della nebbia in alta quota: una tavolozza da piacevolissimo... stordimento cromatico, quella dipinta dal Trail del Centenario Lovato sabato 10 giugno con partenza e arrivo di Foppolo, sul fondo della conca che chiude il ramo destro di una delle due vallate principali (l’altra è la Val Seriana) delle montagne bergamasche. Oltre cinquecento atleti al via, il campo-base della storica località di sport invernali (ma non solo) dipinto nell’acceso monocolore orange, due proposte agonistiche sui sentieri dell’Alta Val Brembana a cavallo dello spartiacque orobico tra la provincia di Bergamo e quello di Sondrio.

© DR Fotografia

Ad imporsi nella prova-clou (23 chilometri e 1500 metri D+) sono stati i superfavoriti Marco Zanga e Giulia Lamberti, imitati a livello di “winning ways” da Luca Curti e Helene Papetti nella più breve ma altrettanto intensa (anzi, di più!) prova d’ingresso da 12 chilometri e 800 metri di dislivello positivo. Scattata con le gare del sabato, la seconda edizione dell’evento che celebrava... di nuovo il centenario di Lovato Electric (traguardo raggiunto dall’azienda di Gorle nel 2022, appunto) e rappresentava il terzo dei sette appuntamenti del calendario Fly-Up Sport 2023 è proseguita nella giornata di domenica 11 giugno con la camminata non competitiva ed è stata “infiocchettata” dalla performance only-up di William Boffelli e di Giulia Saggin che hanno… fissato l’asticella sul chilometro verticale da Foppolo al Corno Stella.

© DR Fotografia

Una vera e propria “carica dei centouno” per mezzo migliaio di trailtrunners, quella andata in scena a Foppolo nel secondo weekend di giugno. Nato dodici mesi fa come prova one-off per festeggiare i primi cento anni di vita e di attività imprenditoriale di Lovato Electric, a grande richiesta e grazie al successo riscosso in quella occasione il Trail del Centenario è stato riproposto da Massimiliano Cacciavillani (ad Lovato Electric e ideatore del Trail del Centenario) con l’indispensabile supporto di Mario Poletti e del superprofessionale e appassionato staff di Fly-Up Sport.

© DR Fotografia

Dopo la spettacolare (e ripida) “mass start” dalla base della Pista Quarta Baita (al via tutti insieme i cinquecento atleti in gara sulle due distanze), la sfida per la vittoria nella prova lunga si è rapidamente ristretta alla sfida tra Marco Zanga di ASD Team Pegarun e Matteo Pandiani (GS Orobie/Brooks) che ha messo la freccia quando il primo è stato colpito da un attacco di crampi. Zanga però non si è perso d’animo, ha rimediato con le buone e soprattutto... con le cattive al doloroso inconveniente e ha rimontato Pandiani a poche decine di metri dall’arrivo, infilandolo e precedendolo di venti secondi al traguardo di Foppolo.

© DR Fotografia

Vittoria per l’"aquila” Pegarun con il tempo finale di due ore, quattordici minuti e 19 secondi. Terzo gradino del podio per un altro toprunner local: l’intramontabile per Luca Carrara (Team Salomon), al traguardo due soli minuti e 24 secondi dopo il vincitori. Appena giù da podio Mauro Rota e Angelo Nespoli che portano a tre gli atleti di GS Orobie nella top five. Da sottolineare anche la prova dell’AD Lovato Cacciavillani, che si è molto comodamente piazzato nella top 100 della classifica generale.

© DR Fotografia

Nessuna incertezza in gara-donne: pronostico chiuso dalla presenza al via di Giulia Lamberti che lo ha infatti rispettato, non senza qualche patema… di troppo però. Vittoria con il finishing time di due ore, 35 minuti e 39 secondi per la “dottoressa volante” di La Recastello Radici Group, con un minuto e dodici secondi di vantaggio sulla toprunner piemontese Giulia Saggin del Team Scott Running: tanto è vero che le due ragazze hanno chiuso una dietro l’altra nella classifica assoluta: diciassettesima e diciottesima. Giulia&Giulia hanno surclassato la concorrenza di genere. Sul gradino più basso del podio è salita Viviana Marri (OCR Wild Arena Team), con un distacco che ha però superato di due minuti esatti la mezz’ora. Nella top five anche la runner-giornalista di Carvico Skyrunning Tatiana Bertera e Lidia Arcangeli del GAP di Scanzo.

© DR Fotografia

Le “aquile” giallorosse Pegarun volano alto anche nello short trail dell’evento TDC: Helene Papetti porta a termine la missione-vittoria nel tempo finale di un’ora, 2 minuti e 13 secondi, replicando l'affermazione di dodici mesi fa, allora per i colori di Atletica Valle Brembana. Da parte loro, Angela Serena di Atletica Montichiari e l’indipendente Silvia Zanchi sigillano il podio, staccate di un minuto e 55 secondi e di cinque minuti e 30 secondi dalla vincitrice, che chiude trentatreesima di una classifica generale, al cui vertice brilla la tripletta degli atleti di Atletica Valle Brembana, aperta da Luca Curti che la spunta con un tempo di un solo minuto e 57 secondi superiore all’ora di gara ed un vantaggio di quattro minuti e 43 e quattro minuti e 52 secondi nei confronti dei compagni di squadra Pietro Foppolo (nomen… omen!) e Michele Micheli. Il vincitore succede a Mauro Balzi nell'albo d'oro del TDC sulla distanza più corta. A conti fatti (anzi, a classifiche pubblicate), Helene Papetti è la sola atleta capace di ripetersi a dodici mesi di distanza, visto che - per quanto riguarda la prova-clou - nel 2022 ad imporsi erano stati Iacopo Brasi e Carolina Tiraboschi.

© DR Fotografia

Vera e propria “gara nella gara”, quella per aggiudicarsi il premio fedeltà da mille euro del Premio Dario Consoli messo in palio da Lovato Electric in collaborazione con Banca Mediolanum per incentivare i grandi gruppi ad iscriversi ha registrato il successo “di misura” della corazzata GAAREN BEaHERO nei confronti di Runners Bergamo per 81 iscritti a 79! Una sfida... all’ultimo atleta sotto l'arco della partenza che alla fine ha visto il rosa fluo di Gaaren rivaleggiare al campo base e lungo il percorso con il bianco-azzurro dei Runners BG ma anche... con l’arancione d’ordinanza Lovato. Come detto, il premio consisteva nell’importo di mille euro in buoni da spendere presso Elleerre Easy Flag alla memoria di Dario Consoli,collaboratore della Banca e atleta dei Runners Bergamo, scomparso improvvisamente nel 2018.

© DR Fotografia

Chiuso solo temporaneamente con un sontuoso terzo tempo al termine delle due prove agonistiche, il weekend a trazione integrale di Foppolo e della Val Brembana è ripartito domenica mattina con la camminata non competitiva (centocinquanta circa i partecipanti) e con la performance “verticale” del bergamasco William Boffelli e della piemontese Giulia Saggin. Vincitrice con Saverio Ottolini della staffetta mista alla recente Maratona della Valle Intrasca (battendo il record di Marco De Gasperi-Elisa Desco!), e non paga del secondo posto nel Long Trail del sabato, Giulia ha accettato di rimettersi in gioco per una sfida bruciante: mille metri di dislivello positivo dal Piazzale degli Alberghi di Foppolo (1550 metri slm) alla vetta del Corno Stella (quota 2620).

© DR Fotografia

Giulia ha toccato la croce di vetta 57 minuti e 59 secondi, William ha bloccato il cronometro dopo 42 minuti e 50 secondi! Per chi volesse sfidare entrambi, il tracciato “attacca” ai piedi della Pista Quarta Baita, “doppia" il Rifugio Montebello, si inerpica dritto sotto i piloni della funivia e segue il sentiero classico di salita al Corno Stella.

© DR Fotografia

Sulla performance di Boffelli e Saggin (tecnicamente un Fastest Konw Time, miglior tempo conosciuto) e sull’intero weekend del Trail del Centenario, ecco le considerazioni finali di Mario Poletti per Fly-Up Sport e di Massimiliano Cacciavillani per Lovato Electric.

“Due prestazioni davvero straordinarie, quelle di Giulia e William domenica mattina. È stato emozionante poterli seguire dall’alto a bordo dell’elicottero pilotato dall’amico e grande alpinista Simone Moro. Sono partiti con un quarto d’ora di distacco l’una dall’altro e sono arrivati in vetta con venti secondi di differenza… Praticamente hanno toccato la croce di vetta insieme! Davvero la degna chiusura del Trail del Centenario, che ha portato sui sentieri di Foppolo qualcosa come mezzo migliaio di runners e centocinquanta camminatori. E dopo la seconda edizione di successo… vi aspettiamo alla terza!” (Mario Poletti-Fly Up Sport)

© DR Fotografia

“Siamo orgogliosi di queste due giornate, così intense e sentite sia da parte nostra che da parte degli atleti. Ringrazio i miei collaboratori e tutti i volontari che hanno lavorato per la buona riuscita di questo meraviglioso fine settimana. Speriamo che la gara, nata come occasione unica per festeggiare il centenario dell’azienda, possa diventare un appuntamento fisso per gli appassionati di trail e delle nostre montagne”. (Massimiliano Cacciavillani-AD Lovato Electric, ideatore del Trail del Centenario)