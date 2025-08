Basket, Italia di bronzo agli Europei Under 18: Lettonia ko 86-68

Dopo l'oro europeo vinto dall'Under 20, l'Italia del basket giovanile conquista un'altra medaglia, questa volta di bronzo, agli Europei Under 18. Gli azzurri hanno battuto la Lettonia per 86-68 nella finale per il terzo e quarto posto. Match winner è stato Achille Lonati con 27 punti, talento dell'Olimpia EA7 Milano che ora andrà giocare in NCAA con l'università di St. Bonaventure, ateneo nella zona di New York. Con il successo di oggi, gli azzurri Under 18 tornano sul podio dopo 9 anni di attesa e mettono in bacheca la 14/a medaglia nella categoria, la nona di bronzo.