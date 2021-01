TORX, una sigla, quattro gare per la sfida trail sulle Alpi valdostane

TRAILRUNNING

STEFANO GATTI

Cresce l’attesa dei trailrunners di tutto il mondo per uno degli happening ("globali" appunto) più classici, impegnativi e prestigiosi della corsa sui sentieri: l’ormai mitico TORX in programma sulle Alpi della Valle d'Aosta, con "epicentro" a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco. Quattro le prove in programma negli ultimi dieci giorni della prossima estate (da venerdì 10 a domenica 19 settembre), tra le quali "svettano" - è il caso di dirlo - il classico Tor des Geants e l'altrettanto duro Tor des Glaciers.

Dieci giorni di gare per l'evento TORX. La presentazione “digitale” dei partner commerciali dell’organizzatore VDA Trailers è stata l’occasione per approfondire il tema TOR insieme ad Alessandra Nicoletti, presidente dell’associazione. Ad iniziare dallo “stato dell’arte”, a poco meno di otto mesi dal suo inizio (anzi… partenza) ma soprattutto alla luce della pandemia e della sua evoluzione.

“Il TORX® si farà. Al momento tutte le quattro gare sono confermate nel loro format classico: stessi percorsi, stesso tipo di gara. Ovviamente, vista la situazione attuale sempre in evoluzione, nelle prossime settimane insieme aduna task force di specialisti andremo a stabilire tutte le procedure necessarie in base ai decreti ed alle normative per fare in modo che il TORX® si possa svolgere in totale sicurezza dal punto di vista sanitario e organizzativo. Ogni comunicazione e modifica verrà resa nota agli iscritti. La nostra certezza è che le gare a settembre si faranno. In che modalità è ancora - per alcuni aspetti - da valutare e definire.”

La decima edizione del “sistema TOR” prevede quattro appuntamenti sulle Alte Vie della Valle d’Aosta alla fine della prossima estate e più precisamente da venerdì 10 a domenica 19 settembre. Una kermesse di respiro internazionale, all’insegna della passione per la corsa sui sentieri ma, al momento, pronta a rispondere alla fluidità della situazione globale e quindi a reagire con flessibilità. In fondo, si tratta dello spirito di adattamento, dell’attaccamento ai valori e dell’assegnazione (oltre che del rispetto) delle necessarie priorità che sono propri dei trailrunners candidati a distribuirsi nei quattro appuntamenti riuniti sotto la sigla TORX®, un vero e proprio marchio di fabbrica. Eccoli, in ordine decrescente di difficoltà e tenendo presente che le due prove “ultra” partono e terminano entrambe a Courmayeur che è poi sede d’arrivo delle altre due gare.

Il superclassico TOR330 Tor des Geants: 330 chilometri, appunto, con 24000 metri di dislivello positivo, da percorrere nel tempo massimo di 150 ore tra lunedì 12 e sabato 18 settembre.

Il proibitivo TOR450 Tor des Glaciers: 450 chilometri per 32000 metri di dislivello positivo, da completare in 190 ore tra venerdì 10 e domenica 19 settembre

il TOR130 Tot Dret Gressoney Courmayeur: 130 chilometri e 12000 metri D+ che i candidati finisher sono chiamati a percorrere nell’arco di 44 ore tra martedì 14 e venerdì 16 settembre:-

E per finire il TOR30 Passage au Malatrà (la “porta del Paradiso”)da Saint Rhémy-En-Bosses a Courmayeur, con i suoi 309 chilometri (e 2300 metri D+) da chiudere nel tempo massimo di otto ore nel weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre.

Questo il poker di appuntamenti proposto da Valle d'Aosta Trailers che promuove ed organizza attività sportive all'aperto legate al mondo del trail running e della montagna. Gare in estate, in inverno, di giorno e di notte che hanno veicolato, attraverso lo sport, l'immagine della Valle d'Aosta, delle Alpi, della sua natura e della sua gente in tutto il mondo sposando l'etica del trail running: rispetto per l'ambiente, rispetto per l'uomo, condivisione e solidarietà. Da più di quindici anni VDA Trailers gestisce e organizza eventi e iniziative di livello internazionale: TORX®, Gran Trail Courmayeur, Winter Vertical Courmayeur, Arrancabirra® e Arrancaslimba.

Ridiamo la parola ad Alessandra Nicoletti:

“Un anno senza TORX® è stata un’occasione di riorganizzazione, ma è stato anche difficile perché per noi il TOR è passione. Adesso c’è ancora più voglia di ripartire e ricominciare con nuove idee e tanto entusiasmo. Abbiamo inoltre rinnovato il parco sponsor per l’edizione 2021 e preso decisioni importanti, scegliendo nuove collaborazioni e confermando alcuni dei partner storici. Abbiamo selezionato aziende che fossero a noi vicine per filosofia, obiettivi, progetti e valori come la sostenibilità ambientale, la centralità dell’uomo e il Made in Italy. Il TORX® ha la capacità di insegnare qualcosa anche quando non si corre, anche quando non si può organizzare. La sua presenza si è fatta sentire ancora di più in questo ultimo anno. È stato un anno senza gare ma lo spirito del TORX® non è venuto meno e sempre di più è cresciuta la consapevolezza di quanto il TORX® sia molto di più dei suoi chilometri. È passione per la montagna, è impegno per l'ambiente, è un intreccio di storie e racconti".

La prima grande novità relativa alle nuove partnership commerciali riguarda Karpos, brand specializzato nell’abbigliamento sportivo per le attività outdoor, che diventa Main Sponsor a partire da quest’anno. L’azienda italiana, che fonda la propria filosofia sul rispetto della natura e delle persone che la vivono, ha siglato un accordo di tre anni, instaurando una collaborazione virtuosa che esalta il valore del Made in Italy ed un condiviso spirito di avventura. TORX® è una vera e propria esperienza di vita, totalizzante per il corpo e per la mente. La preparazione fisica è un elemento basilare per affrontarlo, ma sono soprattutto il cuore e la testa a dettare il ritmo e fare la differenza durante il percorso: parteciparvi significa sfidare sé stessi e ridefinire i propri limiti fisici e mentali. Oltre agli sponsor già confermati ed al Main Sponsor Karpos, hanno scelto di affiancare il proprio nome a quello del prestigioso TORX® brand fortemente riconosciuti nel panorama outdoor: Garmin Italia, Rewoolution e SCARPA per la categoria Gold Sponsor e Mizu per quella Bronze. A completare l’elenco delle sponsorizzazioni per la nuova edizione, si unisce anche la startup italiana FLOKY.

Non resta che attendere gli aggiornamenti delle prossime settimane e dei prossimi mesi ma - per chi punta a partecipare ad una delle quattro prove - occorre preparare il curriculum e definire il proprio programma di preparazione, per arrivare pronti al momento di schierarsi alle partenze di Courmayeur, Gressoney e Saint-Rhémy-En-Bosses. Da lì in avanti, come detto - sarà questione di gambe edi polmoni, ma soprattutto di cuore e testa.