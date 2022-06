Stian Angermund e Fabiola Conti senza rivali nella seconda tappa di La Sportiva Mountain Running Cup

SKYRUNNING GRANDI FIRME

Mezzo migliaio di atleti al via e tanto pubblico lungo il percorso per l'ormai classico appuntamento di Mezzolago.

Una giornata da incorniciare nella spettacolare Valle di Ledro per la settima edizione di Ledro Sky - Senter dele Greste, l’evento di skyrunning disegnato tra Mezzolago e la cresta sommitale delle cime sospese sopra il lago di Ledro, valida come seconda delle cinque tappe del circuito La Sportiva Mountain Running Cup. I vincitori di quest’anno sono stati il norvegese Stian Angermund (campione europeo di skyrunning in carica) e la milanese Fabiola Conti (entrambi atleti del Team Salomon), al loro esordio in questa prova, che ha totalizzato oltre cinquecento iscritti. © Francesco Bergamaschi

Organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo, la gara ha mischiato top runners nazionali e internazionali e semplici ma agguerritissimi amatori che, accompagnati da un meteo perfetto, si sono sfidati su un percorso di 19 chilometri con un dislivello positivo di 1610 metri, tra Cima Parì e Cima Oro, dove l’impressione è davvero quella di correre “a fil di cielo”, sospesi sopra le acque del lago di Ledro.

Due volte vincitore delle Golden Trail Worls Series by Salomon, Angermund (Varegg/Team Salomon) ha dominato la gara come da pronostico procedendo fin dal via in solitaria lungo il tracciato e tagliando il traguardo in un'ora, 49 minuti e 23 secondi, mancando di tre minuti ed un secondo il record ottenuto dal campione local Cesare Maestri nella scorsa edizione.

© Francesco Bergamaschi

“È stata la mia prima volta alla Ledro Sky ed anche in questa magnifica valle. Mi sono divertito moltissimo durante la gara: ho trovato un percorso molto tecnico, ma la difficoltà è stata compensata dagli affascinanti paesaggi circostanti. Ciò che mi ha colpito maggiormente è stata però l’atmosfera incredibile che si respira correndo in questo territorio, dalla musica al tifo lungo il tracciato. Questa gara sembra organizzata da una grande famiglia e già rientra nell’elenco delle mie gare preferite” (Stian Angermund)

© Francesco Bergamaschi

Ad occupare i rimanenti gradini del podio sono stati il ruandese Jean-Baptiste Simukeka (GS Orecchiella Garfagnana) e il galbiatese Andrea Rota (Team Salomon) che hanno raggiunto il traguardo rispettivamente due minuti e nove secondi e due minuti e sedici secondi dopo il vincitore, separati tra di loro da sette soli secondi: quasi in volata! Nella top five anche il trentino Simone Costa e l’altoatesino Stefano Gardener, entrambi atleti del Team La Sportiva.

© Francesco Bergamaschi

In campo femminile, netta affermazione della milanese Fabiola Conti (Runaway Milano/Team Salomon) che - dopo la delusione della ResegUp di otto giorni prima a Lecco - si è rifatta con gli interessi, tornando ai suoi "winning ways" recenti e chiudendo la sua fatica in due ore, 14 minuti e due secondi (ventiseiesima della classifica generale).

“È la prima volta che corro sul Lago di Ledro e mi è piaciuto moltissimo. Dal punto di vista paesaggistico è stato meraviglioso, soprattutto quando si arriva sulle cime da dove si assiste a un panorama spettacolare. Ringrazio tutte le persone presenti lungo il percorso: c’erano tifosi presenti anche in zone difficili da raggiungere, vuol dire che questa gara è molto sentita ed è stata davvero una piacevolissima sorpresa” (Fabiola Conti)

© Francesco Bergamaschi

A fare compagnia a Conti sul podio la compagna di squadra nel Team Salomon Caterina Stenta e Martina Bilora (GEFO K TEAM/Team La Sportiva) che si era imposta nella già citata ResegUp. Stenta e Bilora sono giunte all’arrivo a soli cinque secondi di distanza l’una dall’altra: a dieci minuti e 45 secondi ed a due minuti e 50 dalla vincitrice.

Irraggiungibili per la rispettiva concorrenza fin dal via, Angermund e Conti sono stati ovviamente i primi a raggiungere Cima Parì (punto più alto toccato dal percorso, a quota 1988 metri), conquistando il Gran Premio della Montagna dedicato alla memoria di Damiano Gnuffi.

© Francesco Bergamaschi

“Dietro al lavoro di SSD Tremalzo c'è la forte partecipazione da parte dei volontari di tutta la comunità ledrense. Lo sport significa fatica ma anche forti emozioni, e sono quelle che ho provato anch'io vedendo gli atleti correre sul nostro territorio” (Luca Zendri, Assessore Sport e turismo del Comune di Ledro)

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa settima edizione. Abbiamo raccolto i commenti dei partecipanti e sono rimasti tutti entusiasti della gara. Il successo di Ledro Sky è legato al sostegno dell’APT Garda Dolomiti e di tutti gli sponsor locali che ringrazio vivamente e soprattutto all’impegno che tutta la comunità della Valle di Ledro ci mette: siamo davvero una grande famiglia” (Paolo Ferrari, Presidente SSD Tremalzo)

© Francesco Bergamaschi

Dopo i primi due appuntamenti di Morbegno (Colmn Trail) e di Ledro, il circuito “La Sportiva Running Mountain Cup” prosegue durante l’estate, prima con il giro di boa stagionale ad Aosta di domenica 17 luglio per Aosta-Becca di Nona (gara di sola ascesa e novità 2022 del circuito), poi con il doppio appuntamento - di nuovo in Trentino dopo Ledro - di domenica 7 agosto sull’Altopiano della Vigolana (Trento) per Vigolana The Race e di domenica 11 settembre a Pampeago (TN) per Latemar Mountain Race, gran finale della decima edizione del circuito.

© Fabrizio Novali

L’estate all’insegna dello sport nella Valle di Ledro non si ferma però qui: domenica 10 luglio sarà infatti sarà il turno della nona edizione di LedroMan Triathlon Sprint Race, mentre domenica 21 agosto l'appuntamento da segnarsi in agenda è quello della dodicesima edizione di Ledro Running, la corsa attorno al lago di Ledro.