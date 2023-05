Sessanta e non sentirli: festa di compleanno per Fletta Trail e US Malonno

MOUNTIN RUNNING

Validità iridata per il tradizionale appuntamento di corsa in montagna del terzo weekend di luglio

© Giacomo Meneghello Sarà un lungo weekend di sport e di festa quello in programma da venerdì 14 a domenica 16 luglio a Malonno per festeggiare i sessant’anni di US Malonno e del Fletta Trail che per l’occasione torna ad essere tappa di Valsir Mountain Mountain Running World Cup 2023 insieme al più giovane Piz Tri Vertikal. La campagna iscrizioni è già aperta. Un’occasione imperdibile per correre lungo il percorso che ha fatto la storia della corsa in montagna in Italia ma soprattutto per vivere l’atmosfera delle attesissime celebrazioni, alla presenza dei vincitori di tutte le edizioni della storica competizione. In programma tanti appuntamenti per tutti: professionisti, amatori, famiglie e bambini.

© Marco Gulberti

La storia della Corsa in Montagna con le lettere maiuscole passa per la Val Camonica, lunga vallata della Lombardia orientale. A metà luglio le due tappe della World Cup porteranno nel piccolo borgo di Malonno (dal 2009 designato “Paese della corsa in montagna”) alcuni dei top runners di livello internazionale di questa disciplina. Non sarà solo una competizione ma una vera e propria festa: una gara da correre e prima ancora da vivere, lasciandosi coinvolgere dai tanti appuntamenti che celebreranno i sessant’anni di vita di US Malonno, una delle società sportive più ricche di storia, e del suo evento più prestigioso, a sua volta uno dei più longevi sul territorio nazionale e l’unico andato in scena ogni anno senza soluzione di continuità fin dal 1964.

© Marco Gulberti

La prima delle due gare in programma - il Piz Tri Vertikal - è destinata agli amanti delle prove più brevi e intense: mille metri di dislivello positivo da superare nell’arco di soli tre chilometri e quattrocento metri. Partenza dagli 820 metri di quota della frazione Moscio e arrivo ai 1820 della località Campel. Sarà poi la volta del superclassico Fletta Trail da 21 chilometri e 1100 metri di dislivello positivo,totalmente immerso nella natura, con i suoi suggestivi passaggi nelle frazioni di Malonno. Il programma dell’evento camuno muoverà nella serata di venerdì 14 luglio (ore 21.00) dalla tradizionale presentazione degli atleti in gara il sabato nel Piz Tri Vertikal e dalla proiezione del docufim che racconta i sessant’anni di storia della gara malonnese, con immagini di archivio della gara e interviste.

Sabato mattina dalle 07.00 alle 08.30 partenza libera per la Passeggiata Verticale, camminata non competitiva e aperta a tutti previa iscrizione, lungo il percorso del Piz Tri Vertikal, ideale per raggiungere i passaggi più suggestivi (e magari il traguardo) della prova agonistica che scatta alle nove in punto. Due ore dopo sarà la volta dei 100 metri vertical Junior, la gara giovanile che si svolgerà sul durissimo muro finale della gara dei “grandi”. La mattinata si chiuderà con le premiazioni e la festa nella Malga di località Campel, all’arrivo della gara.

© Marco Gulberti

Nel pomeriggio di sabato spazio al Gran Gala del Sessantesimo, alle 18.30 in Piazza della Repubblica, reunion di tutti i vincitori delle prime sessanta edizioni della gara. Da Marco De Gasperi a Costantino Felter Costantino (vincitore di sette edizioni negli anni Settanta), da Maria Grazia Roberti a Rosita Rota Gelpi e Antonio Molinari, quest’ultimo a lungo padrone della gara. Fino ai detentori dei record di oggi: Andrea Rostan (33’34” nel 2022) e Andrea Mayr (37’20” nel 2019) nella prova only-up, Cesare Maestri (1h25’26” nel 2019) e Joyce Muthoni Njeru (1h38’44” nel 2021) nel trail.

Alle 21.30 prenderà il via la ormai celebre Cerimonia del Memoriale della Corsa in Montagna di Malonno, con l’apposizione delle targhe dei vincitori dell’edizione 2022, la presentazione degli atleti partecipanti al Fletta Trail e sfilate di moda a cura di boutique e saloni di bellezza locali. E per chiudere la festa nel migliore di modi, l’immancabile spettacolo pirotecnico.

© Marco Gulberti

Domenica mattina il programma inizia (alle nove in punto), con la partenza del Fletta Trail. Un’ora più tardi toccherà al Mini Fletta Trail per i più piccoli (da zero a dieci anni): un appuntamento che lo scorso anno ha richiamato quasi duecento bambini, anche in culla!

Nel tardo pomeriggio di domenica, dopo le premiazioni del Fletta Trail (alle 14.00) prenderà il via nella tensostruttura di Piazza della Repubblica l’attesissimo “terzo tempo”, per festeggiare tutti insieme con birra e prodotti tipici locali come le migole (piatto tipico di Malonno), una specialità a base di farina di castagne, raccolte naturalmente nei castagneti della Valle Camonica, nominate prodotto DeCo.

© Marco Gulberti

Il weekend avrà una coda nella serata di lunedì 17 luglio con il “bye bye party” presso il Palazzo Martinengo di Malonno (ore 20.00): un ultimo saluto con tutti gli atleti partecipanti che avranno scelto di prolungare il fine settimana per andare alla scoperta del territorio. Perché l’evento è soprattutto l’occasione, per tutti, di godersi la Val Camonica. È con questo obiettivo infatti che US Malonno - in collaborazione con il locale ente per il turismo - organizza un tour tra le bellezze naturali del territorio, allo scopo di conoscerne e approfondirne storia, tradizioni e cultura artigiana ed enogastronomica.

Per informazioni: https://www.flettatrail.it/