La ferrarista Maya Weug vince a Zandvoort quinta tappa F1 Academy

31 Ago 2025 - 14:40
© Getty Images

© Getty Images

Maya Weug è stata la grande protagonista della quinta tappa stagionale della F1 Academy, conclusasi oggi sul circuito di Zandvoort. La ventunenne della Scuderia Ferrari Driver Academy si è imposta nella corsa principale del fine settimana, conquistando un successo mai in discussione per tutti i 17 giri in programma. Il weekend di Weug è iniziato con la conquista della pole position ed è proseguito con la prova di forza in Gara-1 (corsa disputata con griglia invertita) che l'ha vista completare una bella rimonta dall'ottava posizione occupata al via fino al terzo posto finale.

Il bottino del fine settimana di Zandvoort ha permesso a Maya di salire al secondo posto nella classifica generale con 107 punti all'attivo, venti in meno della leader Dorian Pin cui ne ha recuperati ben 17. "Sono molto soddisfatta del lavoro fatto in vista di questo fine settimana - ha commentato Weug -, è stato un weekend perfetto in cui abbiamo concretizzato al meglio il potenziale. Era quello in cui speravo alla vigilia, ed è bello vedere che il lavoro fatto insieme alla squadra e alla SFDA si sia concretizzato in ottimi risultati. Ovviamente è anche molto speciale vincere sulla pista di casa, voglio godermi questo momento, però da domani torneremo a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti. Abbiamo recuperato punti importanti nella classifica generale e ritrovato anche il giusto morale dopo il difficile weekend di Montreal, ma il cammino che ci attende è ancora lungo".

