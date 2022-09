Salomon Running: compie dodici anni il primo trail urbano d'Italia

TRAILRUNNING

Dal Parco CityLife al Monte Stella, la manifestazione tocca alcuni dei luoghi-simbolo della metropoli lombarda

© Salomon Running Milano La corsa... sui sentieri approda ancora una volta a Milano! L'appuntamento è per domenica 2 ottobre, quando alcune migliaia di runners daranno vita alla dodicesima edizione di Salomon Running, il primo trail urbano d'Italia: per tradizione e per importanza. Un evento, tre distanze, ma soprattutto un itinerario che - pur sviluppandosi in piena metropoli - si sviluppa solo parzialmente su asfalto e porta gli atleti a misurarsi su una varietà di terreno insospettabile, con sezioni di sterrato, salite e discese.

Tre le distanze in programma: la 21 chilometri CityLife TopCup competitiva FIDAL (che quest’anno assegna il titolo di Campione Regionale di Trail Corto) e le due prove a carattere non competitivo: CityLife Smart Cup 10 chilometri e CityLife Fast Cup 15 chilometri. I primi a scattare saranno gli atleti della mazza maratona (alle 08.30), seguiti alle 09.00 da quelli della 15 chilometri ed alle 09.30 dai runners della CityLife Smart Cup 10K d’ingresso. Oltre alle gare, tanti altri Eventi al Villaggio nel weekend. Sabato mattina, ricognizione del percorso sul Monte Stella per gli atleti della 21km, accompagnati dai top runners Salomon che saranno al via domenica.

Il fiore all’occhiello della manifestazione è da sempre il percorso: divertimento assicurato,distanze diverse ma per tutti un terreno estremamente vario: asfalto, sterrato e sentieri, natura e tanto verde, oltre alla presenza di gradinate e ostacoli naturali. Percorsi che rispecchiano la volontà degli organizzatori di inserire elementi peculiari per rendere i percorsi più ricchi di sfide e di attrattive e per portare i runners a correre in alcune delle locations più caratteristiche di Milano. Occhi puntati sul Velodromo Maspes-Vigorelli, novità assoluta, al cospetto del quale sarà allestito il Villaggio gara e dove gli atleti taglieranno il traguardo aggiungendo alle emozioni della gara quelle di concludere la propria corsa in un vero e proprio tempio dello sport. La TopCup 21km dall’adiacente viale Duilio, dal quale i runners sfileranno verso il Parco CityLife su un nuovo tracciato caratterizzato da tratti sterrati ed erbosi. Si corre verso Fontana delle Quattro Stagioni, si affronta una nuova area del Parco CityLife ed il Centro Congressi Mi.Co., per andare verso il Portello e Piazza Gino Valle - la più grande piazza di Milano - con il passaggio sotto Casa Milan. Ad attendere gli atleti ci sarà il Ponte Iper che li porterà sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo-Portello, uno “strappo”. Al quale segue un giro sulla pista da 400 metri del Centro XXV Aprile, dedicata alle due distanze più lunghe, per scaldare definitivamente le gambe prima di affrontare i vialetti del Monte Stella, conosciuto dai milanesi come la “Montagnetta di San Siro”. Si rientra calcando ancora ilPonte dell’Iper, scendendo la scala a chiocciola di Piazza Gino Valle, per dirigersi nuovamente verso ilC entro Congressi Mi.Co. Un altro nuovo e inedito passaggio porterà tutti gli atleti all’interno del cantiere CityLife dedicato alla prossima quarta torre, prima di concludere la propria corsa all’interno del Velodromo Vigorelli. I percorsi di CityLife Smart Cup 10km e di CityLife Fast Cup 15 km ricalcano parzialmente quello della Top Cup.

Dopo una stagione straordinariamente ricca di soddisfazioni ed emozioni per gli atleti Salomon Running Team Italia, che hanno saputo entusiasmare oltre che ispirare il pubblico in numerose gare sul territorio nazionale, giungiamo finalmente allo start della gara di casa della grande “S”: l’attesissima Salomon Running Milano 2022. Un’edizione, quella di domenica 2 ottobre, che cade in un anno molto importante per Salomon. Dopo la celebrazione del suo 75° anniversario infatti il brand ha recentemente lanciato un nuovo logo con un claim e un video promo assolutamente emozionanti. Parliamo della nuova campagna Salomon "Tomorrow is Yours" che celebra la filosofia del marchio francese che intende ispirare un pubblico nuovo e più giovane di appassionati outdoor e atleti a scatenare la migliore versione di sé stessi. Salomon Running Milano è l’evento ideale per perseguire questa “mission”, perché fin dalla prima edizione del 2011 ha saputo stupire e divertire i runners urbani attratti dallo spirito outdoor con la sua formula sorprendete e percorsi sempre nuovi.

Salomon Running Milano è stato il primo Trail urbano in Italia nella storia. Fin da subito è stato un evento all'avanguardia, iniziatore di una tendenza che oggi coinvolge decine di migliaia di trail runners. La prima edizione, andata in scenA il 9 ottobre 2011, ha segnato una vera e propria svolta nel movimento del trail italiano: una gara off-road tra le vie del capoluogo lombardo, i suoi parchi e i suoi monumenti, un trail dinamico e tutto da scoprire sia per gli appassionati di road running che per gli amanti della corsa sui sentieri. Le sue caratteristiche salite e discese in città, con gradini, scalinate (dalla Montagnetta di San Siro all'Arena Civica, fino al Parco Sempione, per arrivare nel 2015 la Torre Allianz con i suoi 557 scalini) hanno visto crescere il numero degli iscritti nelle differenti edizioni fino ad arrivare a oltre cinquemila iscritti nel 2016, anno in cui la competizione ha proposto un format su tre distanze.

In occasione del suo 75° anniversario e del lancio del nuovo logo con il claim "Tomorrow is Yours", Salomon consiglia di recarsi in Piazza Tre Torri a CityLife per guardare l’incredibile “Timeline Salomon” e la storia della scarpa più iconica di tutti i tempi: Salomon SpeedCross. Lo stand Salomon invece si troverà nell’Area Main Sponsor all’interno del Villaggio Gara, quest’anno allestito presso il Velodromo Maspes-Vigorelli, che sarà anche la location scelta per l’arrivo degli atleti e il traguardo.

La 12esima edizione di Salomon Running Milano è stata presentata presso BYmyCARMilano, sede milanese del gruppo automotive internazionale che ha rilevato tutte le concessionarie BMW e MINI della città. L’evento è organizzato daA&C Consulting in collaborazione con Friesian Team ASD.

"È per me la prima edizione di questa storica gara, sono felice e orgogliosa di essere a Milano con Salomon Running. Il trail running è un ambito in cui siamo leader e vogliamo rimanere tali, abbiamo dato il via qui a Milano al fenomeno dell'Urban Trail, siamo stati i primi in Italia e dopo undici anni abbiamo ancora tanto successo e adesioni davvero importanti. Per noi contano tanto i valori dello sport che sono valori veri: lavoriamo per vincere ma anche per lo spirito di squadra. La passione è fondamentale". (Ilaria Cestonaro Marketing Manager Salomon Italia)