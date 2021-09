Salite ripidissime, discese a tutta: è il menu della quarta edizione di Podone SkyTrail  

TRAILRUNNING

Filippo Bianchi e Chiara Galli gli ultimi vincitori della prova che si svolge sulle prime elevazioni delle Prealpi Orobie.

di

STEFANO GATTI

L’appuntamento è fissato per domenica 26 settembre: Podone SkyTrail torna dopo un anno di sosta causato dall’emergenza sanitaria e proprio in una delle aree del nostro Paese (la provincia di Bergamo) nelle quali la pandemia ha colpito più duramente. Base operativa della prova, organizzata dagli atleti di corsa in montagna del GAN (Gruppo Sportivo Nembrese), è appunto la cittadina di Nembro, allo sbocco della Val Seriana nella Pianura Padana.

In programma una gara da venticinque chilometri e 1850 metri di dislivello positivo, con partenza alle 08.30 dell’ultima domenica di settembre. Podone SkyTrail si snoda sulle Prealpi Bergamasche che circondano Nembro, come detto all’inizio della valle percorsa dal fiume Serio. L’itinerario guadagna rapidamente quota: dopo aver “doppiato” gli 894 metri del Monte Valtrusa si sale praticamente… subito ai 1228 metri della Cima Podona - GPM della gara - elevazione boscosa posta a cavallo di Val Brembana e Val Seriana che dà anche il nome alla gara e che appunto si raggiunge ancora nella prima parte della gara, intorno al sesto chilometro! L’avvio “strong” lascia poi spazio ad itinerario prevalentemente in discesa, spezzato però dagli “strappi” di Monte Costone (m. 1195), molto ripido e scenografico, che mette a dura prova anche gli atleti più preparati e della Corna Filaressa (m. 1134). La discesa verso Nembro, lungo sentieri immersi nei suggestivi boschi di casa, si fa più pronunciata ma ancora una volta (anzi due!) interrotta prima dalla salita al Monte Frassino (metri 878), poi dalla rampa finale di Colle Bastia (quota 550), ormai alle porte di Nembro ed a poca distanza dal traguardo di Piazza Libertà.

L’albo d’oro maschile è composto da nomi importanti nel campo della corsa in montagna: l’edizione inaugurale è stata vinta da Fabio Bazzana, la seconda da Fabio Bonfanti e quella del 2019 da Filippo Bianchi. In campo femminile l’albo d’oro registra la doppietta 2017-2018 di Sara Rapezzi, mentre Chiara Galli si è aggiudicata la più recente, senza però riuscire a strappare alla Rapezzi il record del tracciato.

Per le iscrizioni online (chiusura mercoledì 22 settembre), il portale al quale collegarsi è www.picosport.net.Il tetto massimo dei partecipanti è fissato a trecento atleti. Ogni anno la maglia presente nel pacco gara porta la firma di un artista ed è progettata ad hoc da ElleErre. “Una produzione di pregio che di volta in volta interpreta il soggetto Podone” così spiega Luca Rota, titolare dell’azienda di Alzano Lombardo (all’imbocco della Val Seriana) che mantiene l’impegno preso come nelle passate edizioni dell’evento.