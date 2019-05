Run 5:30, comincia il tour del decennale delle corse all’alba

16/05/2019

Come ormai da tradizione, anche per il 2019 comincia da Verona il circuito delle Run 5:30, la corsa alle cinque e mezza del mattino (da cui il nome, “Run 5.30”) ideata dai modenesi Sergio Bezzanti e Sabrina Severi nel 2009.

Dieci anni, infatti, sono passati da un’idea all’epoca percepita come strana e difficile da realizzare: il desiderio di Sergio Bezzanti di festeggiare i trent’anni di lavoro come creativo pubblicitario invitando gli amici a correre tutti assieme al mattino presto, l’unico momento della giornata in cui la vita lavorativa gli permetteva di allenarsi.

Una storia che è diventata anche un libro, “5:30 – Ricette ed esperienze di un evento di successo”, scritto dagli stessi Bezzanti e Severi con Francesca Grana.