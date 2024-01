Rotta a nordest per NORTEC Winter Trail Running Cup: la finale di Tarvisio è mondiale

WINTER TRAIL&SKYSNOW

La quarta e ultima tappa del circuito assegna i primi titoli iridati del nuovo anno

© NORTEC Winter Trail Running Cup Press Office Tra i primi appuntamenti del nuovo anno della corsa in natura spiccano quelli a “trazione integrale” di NORTEC Winter Trail Running Cup, il circuito bianco che propone un interessante crescendo di tre eventi da non perdere per presentarsi perfettamente rodati e “cattivi” (nel senso sportivo del termine, s'intende!) al clou dai riflessi iridati di Tarvisio, valevole quest’anno come Campionato Mondiale SkySnow, la corsa su sentieri innevati con i pratici ramponcini montati sulle scarpe da trail sancito da ISF (International Skyrunning Federation). Dalle Prealpi Lecchesi alle Tre Cime di Lavaredo passando per il versante retico della Media Valtellina, una sorta di “Road to Tarvisio”, località alpina del Friuli-Venezia Giulia.Ormai in vista della prossima primavera infatti, sulle montagne di confine tra Italia, Austria e Slovenia la stagione invernale che in un certo senso deve ancora entrare nel vivo saluterà con il botto: a Tarvisio verranno assegnati il secondo fine settimana di marzo i titoli iridati 2024 Vertical e Classic in due gare che valgono la stagione: Vertical Monte Lussari e Monte Mangart Winter Trail. Il mondiale di sola salita si correrà venerdì 8 marzo sulla pista di Prampero del Monte Lussari mentre quello della specialità Classic andrà in scena il giorno successivo sul bellissimo percorso del Winter Trail al Lago Superiore di Fusine.

© NORTEC Winter Trail Running Cup Press Office

Il doppio appuntamento friulano e il circuito NORTEC (entrambi supportati da SCARPA) sono stati presentati nei giorni tra Natale a Capodanno nel corso di una conferenza stampa che si è svolta all’Hotel Il Cervo di Tarvisio, proposta dalla società organizzatrice US Mario Tosi, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Tarvisio, alla hanno preso parte autorità politiche, federali e militari.

“Abbiamo scelto questa location per alzare il sipario sul doppio mondiale che si preannuncia una grande festa dello sport. Visti gli ottimi feedback ottenuti nel 2022 in Sierra Nevada con la partecipazione di selezioni provenienti da ben quindici differenti Paesi, abbiamo deciso di cogliere il guanto di sfida e proporre in Italia i mondiali 2024 di questa spettacolare disciplina. La Vertical si correrà in notturna sul Monte Lussari. La gara avrà uno sviluppo di 3 chilometri e 600 metri, con 974 metri di dislivello positivo. Il giorno successivo la prova Classic si correrà al cospetto del Monte Mangart sul tracciato del Tarvisio Winter Trail (15 chilometri per 515 metri D+). I mondiali sono riservati a squadre nazionali, mentre le gare saranno entrambe open”. (Maurizio Ragonese CEO NORTEC)

In palio nell’appuntamento iridato ventuno medaglie e i titoli nelle discipline Vertical e Classic, oltre alla combinata e alla classifica per nazioni. Il vernissage iridato di venerdì 29 dicembre ha rappresentato anche l’occasione ideale per il lancio di Nortec Winter Trail Running Cup 2024, come conclude Ragonese:

“Le energie sono ovviamente rivolte alle due gare mondiali, ma non potevamo perdere quanto di buono è stato in questi anni. Grazie al supporto tecnico di SCARPA ci apprestiamo a riproporre il circuito più cool dell’inverno, con tre gare collaudate che serviranno agli atleti della Nazionale, a tutti gli altri agonisti e agli amatori come altrettante tappe di avvicinamento alla finale di Tarvisio. Il format sarà quello di sempre: belle località, distanze e tracciati adatti a tutti, tanta passione, alti standard organizzativi e ricchi premi”.

© NORTEC Winter Trail Running Cup Press Office

Entrando nel dettaglio, ad alzare il sipario su questo winter tour sulla rotta eastbound dalla Lombardia al Friuli-Venezia Giulia passando per il Veneto sarà - sabato 20 gennaio – l’ormai classico Snow Run Resinelli Winter Trail da 14 chilometri e 650 metri D+ con il suo suggestivo tratto indoor della Miniera Anna proposto dal padrone di casa (e top runner SCARPA) Daniel Antonioli sui suoi sentieri di allenamento all’ombra della Grignetta, con campo base in località Piani Resinelli, balcone panoramico sul ramo lecchese del Lario del comune di Abbadia Lariana.

© NORTEC Winter Trail Running Cup Press Office

Il toprunner del Team SCARPA/NORTEC fa il punto della situazione:

"Abbiamo subito iniziato a pestare l'anello da quattordici chilometri. Ora il percorso gara è in perfette condizioni. Aspettiamo altra neve prossimi giorni e siamo pronti a batterla nuovamente per proporre ai concorrenti un itinerario nelle migliori condizioni possibili. Vorrei ringraziare gli amici del Team Pasturo, Falchi Lecco e GSA Cometa, senza i quali non sarebbe possibile organizzare un evento di tale importanza. Anche quest’anno NORTEC ci ha scelto come tappa inaugurale del proprio circuito. Ciò per noi è motivo d’orgoglio e soddisfazione. Per questo teniamo molto che tutto vada per il meglio".



© NORTEC Winter Trail Running Cup Press Office

Dalle Prealpi Lecchesi al versante retico della Media Valtellina per la seconda tappa, in programma sabato 17 febbraio con Teglio Sunset Winter Run, che prevede uno spettacolare e panoramico itinerario da 11 chilometri e 52 metri di dislivello positivo.

© NORTEC Winter Trail Running Cup Press Office

Ci si sposta poi decisamente più ad est lungo l’arco alpino per quello che è a tutto gli effetti un “warm up” dell’appuntamento finale con riflessi iridati di Tarvisio. Stiamo parlando di Misurina Winter Run: un gradito ritorno in una location tra le più belle al mondo, con vista sulle Tre Cime di Lavaredo e un percorso tutto innevato da 17 chilometri e 800 metri D+ che già dalla sua fiche tecnica (17 chilometri e 800 metri D+) rappresenta un salto in avanti rispetto alle due tappe sulle montagne della Lombardia e mette ulteriormente a fuoco il gran finale tarvisiano, dove gli atleti si metteranno alla prova come anticipato sopra su una traccia da 15 chilometri (515 metri D+), il cui valore aggiunto è la “targa” iridata.

© NORTEC Winter Trail Running Cup Press Office

Da ricordare che ciascuna gara del circuito NORTEC propone un pacco gara “di livello” e un ricco pasta party finale. Premio fedeltà per gli atleti che prenderano parte ad almeno tre dei quattro appuntamenti (uno de quali obbligatoriamente la finale tarvisiana), che faranno ritorno a casa con un gadget appositamente pensato dal brand austriaco, la cui consegna avverrà proprio a Tarvisio.

© NORTEC Winter Trail Running Cup Press Office

CALENDARIO NORTEC WINTER TRAIL RUNNING CUP

20.01.24 – SNOW RUN RESINELLI WINTER TRAIL, Pian dei Resinelli (LC) www.snowmanresinelli.it/

17.02.24 – TEGLIO SUNSET WINTER RUN, Teglio (SO) www.tegliowinterrun.com/

03.03.24 – MISURINA WINTER RUN, Misurina (BL) www.trecimeexperience.com

09.03.24 – TARVISIO WINTER TRAIL, Tarvisio (UD) www.tarvisiotrailrunning.com/

Regolamento e maggiori informazioni su: www.nortecsport.com