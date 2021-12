Rampigada, Bettelmatt, La Veia: tris mondiale “sky” nel 2022 sulle montagne dell’Ossola  

SKYRUNNING

La rassegna iridata delle corse a fil di cielo avrà luogo il secondo weekend di settembre del prossimo anno sulle Alpi del Piemonte.

di

STEFANO GATTI

A dodici anni dalla prima edizione, i Mondiali di Skyrunning tornano in Italia. E se nell’ormai lontano 2010 erano state Canazei e Premana ad assegnare i titoli della disciplina, il compito spetterà nel finale della prossima estate all’Ossola piemontese. La rassegna culminerà domenica 11 settembre con La Veia Skyrace (per la specialità SKY), che sarà preceduta sabato 10 dalla Bettelmatt Ultra (SKY ULTRA) mentre sarà la Rampigada Vertical (riservata agli specialisti “only up”) ad aprire le… danze venerdì 9 settembre.

A proposito di Rampigada Vertical, l’edizione 2022 sarà decisamente speciale, nell’ambito di una tre giorni che richiamerà appunto in Ossola - da ogni parte del mondo - gli atleti più forti nelle diverse specialità. Rampigada Vertical si disputerà sul classico percorso che parte da San Domenico (1420 mslm) e arriva al Dosso, a quota 2483. Vinta quest’anno da Damiano Lenzi e da Fabiola Conti, la gara andrà in scena venerdì 9 settembre. Il weekend mondiale ossolano proseguirà con BUT SkyUltra (sabato 10 settembre) e La Veia Skyrace (domenica 11 settembre). Sull’onda dell’entusiasmo per l'appuntamento con i mondiali ISF del 2022 Gli organizzatori di ASD San Domenico Sport spingono anche sull'acceleratore della Rampigada Trail Running 2022, che - domenica 21 agosto - anticiperà di una ventina di giorni la kermesse iridata. Come sottolinea il presidente Ivan Svilpo:

“Vogliamo che il 2022 sia un anno di svolta anche per la Rampigada Trail Running. Una gara affascinante con partenza da San Domenico di Varzo (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) , attraverso il bellissimo scenario del Parco Naturale dell'Alpe Veglia, attraverso boschi di larici, ruscelli, laghi alpini e creste spettacolari: un mix di adrenalina sport e natura da vivere insieme sulle Alpi”.

Le iscrizioni alla Rampigada Trail sono già aperte. Giunta alla sua nona edizione, la prova si svilupperà sull’ormai classico percorso da 21 chilometri per oltre 1200 metri di dislivello positivo/negativo, nel contesto spettacolare ed altamente panoramico della Val Divedro e dell’Alpe Veglia, appunto.

Ci si può iscrivere alla Rampigada Trail - che si correrà sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning (FISky) - sul sito ufficiale dell’evento www.rampigada.it, dove si possono trovare tutte le informazioni relative al percorso (che ha il suo punto più alto ai 2115 metri della Croce degli Alpini) e le modalità per procedere appunto all’iscrizione. La Rampigada Trail può vantare un albo d’oro da grande classica: nell’ultima edizione il successo in campo maschile è andato al keniota Dennis Bosire Kiyaka, mentre Fabiola Conti (a completare la doppietta aperta nel vertical del giorno prima) si è imposta tra le donne.

Tornando ai Campionati Mondiali ISF (International Skyrunning Federation), la rassegna iridata si declina come detto in tre discipline ed unisce tre associazioni (San Domenico Sport per Rampigada Vertical-Valle Divedro, Team Race La Veia per La Veia Sky Race-Valle Bognanco e Formazza Event per BUT Sky Ultra-Valle Formazza) nella volontà di allestire una vetrina internazionale per l’Ossola, oltre che una straordinaria opportunità per l'indotto economico dei territori interessati dall’evento. Base operativa dell'intero sarà Domodossola, cittadina di epoca preromana in prossimità del confine svizzero ed a pochi chilometri dal Lago Maggiore, dove saranno alloggiate le squadre nazionali provenienti da una quarantina di nazioni. L'evento si svilupperà poi nelle tre valli circostanti. Nel dettaglio:

Rampigada Vertical - Valle Divedro (venerdì 9 settembre 2022)

Si svolgerà nel comprensorio sciistico di San Domenico. Dopo una faticosa prima metà, il percorso (3,5 chilometri di sviluppo, 1063 metri D+) spianerà brevemente per dare ai corridori la possibilità di riprendere fiato prima dell'ultimo ripido strappo che raggiunge i 2493 metri di quota. Organizzatore: ASD San Domenico Sport (Presidente: Ivan Svilpo)

BUT Sky Ultra-Valle Formazza (sabato 10 settembre 2022)

Per l’occasione, la prova abbandona la sua tradizionale collocazione, spostandosi avanti di un paio di mesi (solo la prova iridata, la BUT 37K e la BUT 24K si corrono sempre a luglio) . Si svolgerà in Valle Formazza e toccherà i 3000 metri di quota. L'itinerario della BUT SkyUltra (56 chilometri di sviluppo e 3692 metri D+) toccherà passi alpini, laghi naturali e artificiali, nonché la spettacolare cascata del Toce. Organizzatore: Formazza Event (Presidente: Gianluca Barp)

La Veia Sky Race-Valle Bognanco (Domenica 11 settembre 2022)

Si svolgerà in Valle Bognanco, già sede dei Campionati Europei di categoria nel 2019. Il tracciato (31 chilometri, 2600 metri D+) si svolge lungo sentieri, creste e morene, con alcuni tratti attrezzati: un vero e proprio percorso di skyrunning, con GPM a quota a 2450 metri. Organizzatore La Veia Skyrace: Team Race La Veia (Presidente: Alessandro Bragoni)