Parterre internazionale per la prima edizione di Malcesine Baldo Trail  

TRAILRUNNING

Oltre mille pettorali a disposizione per le quattro gare proposte dalla new entry della corsa sui sentieri.

Dal Vertical alla Ultra: ricca ed impegnativa come poche altre l’offerta di Malcesine Baldo Trail, il nuovo evento di trailrunning in programma nel weekend del 20-22 maggio. Ad un mese dal via le montagne ed i sentieri dell’Alto Garda, a cavallo tra Veneto e Trentino ”brulicano” di atleti che - approfittando delle festività pasquali e delle condizioni meteo particolarmente favorevoli - si stanno impegnando a fondo nelle ricognizioni e nei test runs in vista delle gare che andranno in scena nel comprensorio dei tre comuni coinvolti: Malcesine, Brentonico e Avio. Malcesine Baldo Trail

Panorami mozzafiato sull’Alto Garda, single track tutti da spingere, stretti vicoli ricchi di storia in paesi dove il tempo sembra essersi fermato… Questo e molto altro troveranno gli atleti che hanno inserito nel loro calendario agonistico la prima edizione di Malcesine Baldo Trail. Sono stati previsti un centinaio di pettorali per la Vertical da 1000 metri D+ (3,9 chilometri di sviluppo)di venerdì 20 maggio, valevole come prova unica di Campionato Regionale Fidal. Saranno invece 250 quelli a disposizione sia per la prova Ultra da 50 chilometri e 3355 metri di dislivello positivo che per la prova intermedia (24 chilometri e 1994 metri D+) in programma nella giornata di sabato 21, mentre 500 saranno i concorrenti ammessi domenica mattina alla prova d’ingresso da 16 chilometri e 1185 metri di dislivello positivo.

Malcesine Baldo Trail

Francesco Pisciotta, presidente del VRM TEAM ASD, fa il punto della marcia di avvicinamento:

“Le iscrizioni procedono spedite e la macchina organizzativa sta lavorando a pieni regimi per una prima assoluta che vuole lasciare il segno. Grazie al richiamo internazionale di questa location, tra gli iscritti figurano già da ora diversi stranieri. Questo ci fa oltremodo piacere perché il nostro obiettivo dichiarato è proprio proporre un evento di caratura internazionale. Siamo tra l’altro lieti di annunciare che un brand di assoluto livello come Asics ha deciso di puntare su MBT, nel ruolo di main sponsor tecnico. Significa che la reputazione maturata nel mondo delle gare su strada a livello internazionale è servita per guadagnarci la fiducia di un marchio da sempre sinonimo di corsa. Questa partnership ci permetterà di avere un pacco gara griffato Asics che sarà svelato a breve” e - ai nastri di partenza - ambassadors di alto livello”.

Per le iscrizioni: https://malcesinebaldotrail.run/

Malcesine Baldo Trail

VERTICAL: è una gara di sola ascesa su sentieri. La partenza è dalla stazione di mezzo della Funivia del Monte Baldo. L’arrivo è in vetta alla stazione di arrivo, con una vista mozzafiato sul Lago. Grazie alla Funivia del Monte Baldo gli spettatori possono spostarsi dalla partenza all’arrivo e gli atleti potranno tornare comodamente in paese dopo la gara.

Dislivello positivo: 1000 MD+

Tempo massimo: 2 ore

Altitudine massima: 1790 mslm

ULTRA 50K: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. Il percorso è disegnato su sentieri di montagna molto panoramici che attraversano il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nei Comuni di Avio e Brentonico.

Dislivello positivo: 3355 MD+

Tempo massimo: 12 ore

Altitudine massima: 2079 mslm

Malcesine Baldo Trail

MEDIUM 24K: partenza e arrivo dal paese di Malcesine con passaggio in quota alla stazione della Funivia. La prima parte di gara ripercorre il tracciato della Ultra, completamento dei km in quota e discesa verso il paese.

Dislivello positivo: 1994 MD+

Tempo massimo: 5 ore

Altitudine massima: 1756 mslm

SHORT 16K: partenza e arrivo dal paese di Malcesine. Il percorso si svolge prevalentemente su sentieri e strade sterrate a mezza costa, l'arrivo, mentre la parte finale è sul lungo lago.

Dislivello positivo: 1185 Md+

Tempo massimo: 3 ore

Altitudine massima: 534 mslm