Novara Express: Ugazio e Broggi campioni italiani Sky Speed in Puglia

CUT Vertical, diamoci… un taglio! Al termine di una stagione da adrenalina pura e (nell’occasione specifica) di una prova all’insegna della forza esplosiva, corsa in apnea sui trecento gradini del percorso (200 metri di sviluppo per 100 metri di dislivello, pendenza media superiore al 33%) ad avere la meglio sono stati gli specialisti della disciplina verticale Marcello Ugazio e Benedetta Broggi, entrambi… in forza alla corazzata piemontese Sport Project VCO ASD. Campione Italiano Vertical 2023, Ugazio da Galliate (in provincia di Novara) ha vinto con il tempo-lampo di tre minuti e 42 secondi, scaricando sui gradini tutta la sua potenza e dimostrando uno stato di forma eccellente in chiusura di stagione.