NORTEC Winter Trail Running Cup: buona la prima per Elisa Desco e Luca del Pero

WINTER TRAIL

La stagione di corse con i ramponcini iniziata sul balcone panoramico di Lecco culminerà a marzo con i mondiali SkySnow di Tarvisio

© Giacomo Meneghello Sole e ghiaccio, luce accecante e la penombra delle caverne, freddo invernale e atmosfera caldissima. Il circuito Nortec Winter Trail Running Cup, che quest’anno culminerà con il doppio appuntamento dei Mondiali SkySnow del secondo weekend di marzo a Tarvisio, è partito in grande stile e secondo collaudata tradizione con la terza edizione di SnowRun Resinelli, come sempre magistralmente organizzata dalla triade Falchi Lecco, Team Pasturo e GSA Cometa. Giornata di pieno sole ma fredda, quella di sabato 20 gennaio, con temperatura sottozero ma un fantastico cielo azzurro sul quale si stagliava l’inconfondibile sagoma della Grigna Meridionale, la popolare Grignetta dei milanesi. Ai nastri di partenza nel primo pomeriggio dalla località del comune di Abbadia Lariana duecentocinquanta trailrunners, nella stragrande maggioranza uomini. Rispettata - purtroppo - l’abituale proporzione con il campo partenti femminile (solo trentaquattro atlete). Ugualmente rispettati - tra queste ultime - i favori del pronostico: Elisa Desco si è imposta a mani basse e con grande merito, imitata al maschile dal compagno di colori nel Team SCARPA Luca Del Pero. Fuori dagli schemi il format di gara, peraltro ormai un marchio di fabbrica dell’evento lecchese, il cui roadbook multitasking porta la firma del padrone di casa Daniel Antonioli, come sempre presente in gara e secondo al traguardo!

© Giacomo Meneghello

Partenza neutralizzata e in convoglio per i primi cinquecento metri, fino all’inizio del fondo sterrato, in direzione del chilometro zero. Montaggio dei ramponcini (appuntiti, a fare pendant con il profilo tagliente della Grignetta), obbligatori per il primo terzo di gara (quattro chilometri), causa presenza di ghiaccio nel tratto che porta al Belvedere, punto panoramico (meglio però non distrarsi troppo!) a strapiombo sul ramo lecchese del Lario. In buona sostanza il primo di tre… pit stop volanti distribuiti sul doppio anello da quattordici chilometri, con nuovo passaggio (intermedio) dal via appena oltre metà distanza per ritirare il casco, da indossare non più tardi dell’ingresso della Miniera Anna, inizio del tratto indoor. Via a questo punto i ramponcini, casco di cui sopra in testa e luci (anzi frontalini) accesi, come si dice in questi casi (!)e via tra gallerie, volte, soffitti bassi e lo spettacolare camino finale che riporta in superficie e alla luce (fredda) dell’ormai pallido sole invernale, per rimettere piede sull’asfalto dell’ultimo chilometro, deputato a sbrogliare le eventuali sfide ancora pendenti, ormai in vista della volata verso il traguardo.

© Giacomo Meneghello

In gara-uomini e subito bagarre tra Antonioli, Luca Del Pero, Andrea Rota, Lorenzo Rota Martir ed Emanuele Manzi. Nel finale Del Pero (Team Sky Lario Runners ASD/Team Scarpa) cambia marcia e fa la differenza: guadagna terreno sui compagni di avventura, per presentarsi in solitaria al traguardo che il toprunner azzurro taglia con il tempo-monstre di 58 minuti e 41 secondi, vale a dire trentaquattro secondi di vantaggio sul padrone di casa e compagno di scuderia nel Team Scarpa Antonioli (Team Pasturo/SCARPA/NORTEC).

© Giacomo Meneghello

A completare il podio il lecchese Andrea Rota di OSA Valmadrera/Team Salomon, a sua volta staccato di trentatré secondi da Antonioli, con quest’ultimo a livello di tempi in un certo senso equidistante dai suoi “compagni” di podio. Nella top five anche Lorenzo Rota Martir (US Malonno/Team KARPOS) ed Emanuele Manzi di US Malonno/Team SCARPA. Completano la top ten in quest’ordine Luca Lanfranconi, Matteo Porro, Francesco Lorenzi, Sergio Bonaldi e Enrico Rota Martir.

© Giacomo Meneghello

Non cede lo scettro alle sue più giovani avversarie in gara-donne, Elisa Desco. L’esperta atleta di origini piemontesi (ma bormina d’adozione) del Team SCARPA chiarisce fin dai primi metri di gara le sue intenzioni e mette in riga le antagoniste lungo la salita al Belvedere e poi nella tecnica discesa innevata del Monte Paradiso, un tempo pista di sci alpino. In continua progressione, Elisa chiude il primo anello di gara (ottavo chilometro) con un vantaggio di circa tre minuti su Arianna Dentis (Team Karpos), seguita a ruota da Arianna Tagliaferri di AS Premana.

© Giacomo Meneghello

Nessuno scossone apprezzabile al vertice lungo i sei chilometri del secondo loop. Desco incrementa il suo vantaggio chiudendo la missione-vittoria in un’ora e dieci minuti esatti, andando ad occupare la 24esima casella della classifica assoluta. Dentis (Atletica Saluzzo) conferma la seconda posizione al traguardo con un ritardo di cinque minuti e sei secondi dalla vincitrice. Lo stesso fa Tagliaferri (AS Premana )che si assicura il terzo gradino del podio (o meglio… della rampa di gradini della chiesetta di Piani Resinelli) con il tempo finale di un’ora, 18 minuti e 57 secondi. Completano la top five Irene Girola (OSA Valmadrera/DF Sport Specialist) e Maria Nicoleta Rusu di Nuova Corti Racing Team. Nelle prime dieci Francesca Colombo, Nicole Ruggeri, Aurora Bosia, Sara Toloni e Ilaria Brovelli.

© Giacomo Meneghello

Archiviata la prima tappa sulle Prealpi Lecchesi, il circuito NORTEC punta ora verso la Valtellina per il secondo dei tre appuntamenti della… regular season: Teglio Sunset Winter Run, in programma sabato 17 febbraio nel comprensorio sciistico di Prato Valentino, balcone panoramico sul settore centrale della Valle dell’Adda. Due settimane più tardi (domenica 3 marzo) sarà la volta di Misurina Winter Run, in provincia di Belluno. La lunga (e veloce) marcia verso est degli specialisti dei ramponcini lungo l’arco alpino culminerà il fine settimana seguente con il classico (e quest’anno iridato) appuntamento iridato di Tarvisio, in provincia di Udine. Nell’ambito dei Mondiali di SkySnow venerdì 8 marzo verrà assegnato il titolo Vertical, sabato 9 (proprio in occasione della finale del circuito NORTEC), quello Classic.

© Giacomo Meneghello

17.02.24 TEGLIO SUNSET WINTER RUN Teglio (SO) www.tegliowinterrun.com

03.03.24 MISURINA WINTER RUN, Misurina (BL) www.trecimeexperience.com

09.03.24 TARVISIO WINTER TRAIL Tarvisio (UD) https://www.tarvisiotrailrunning.com/