Nicola e Sapia vincono la 44K di Trail del Monte Casto, Ghiano e Rocchia a segno nella 20 chilometri

TRAILRUNNING

Il classico appuntamento biellese ha assegnato lo scudetto tricolore ultratrail CSEN

© Francesco Ferraro Titin È un appuntamento fisso da ormai sedici anni per atleti top e semplici amatori: stiamo parlando del Trail del Monte Casto. La sedicesima edizione si è rivelata una delle più riuscite di sempre, sia dal punto di vista agonistico che da quello di grande festa del trailrunning. Protagonisti assoluti sui sentieri della prima montagna biellese sono stati Francesco Nicola e Giulia Sapia (vincitori della prova lunga da 44 chilometri), mentre Gianluca Ghiano e Luisa Rocchia hanno fatto la differenza nella più breve ma anche più intensa gara da venti chilometri.

© Francesco Berlucchi

Una splendida giornata di sole ha accompagnato la sedicesima edizione del Trail Monte Casto, andato in scena l’ultima domenica di ottobre ad Andorno Micca, pochi chilometri a nord di Biella, all'inizio della Valle Cervo. Temperature quasi estive e gli splendidi colori dell’autunno hanno accompagnato gli atleti sul tracciato. Successo di critica e di pubblico per una prova ormai classica ed imperdibile e riscontri di primissimo livello anche per quanto riguarda i numeri: 730 gli atleti iscritti sulle due distanze competitive (44 e 20 chilometri), ai quali vanno aggiunti - per un totale che arriva a sfiorare la faridica quota mille - i duecento della passeggiata non competitiva da otto chilometri.

Nella parte alta del tracciato (quella riservata ai “maratoneti” del Casto) il tracciato di gara toccava alcuni gioielli del Biellese, come il Monte Casto che dà il nome all’evento, gli alpeggi di Monduro e Carcheggio, l'Alpe Massaro, l'Alpe Scheggiola e l'alpeggio dell'Artignaga.

© Francesco Berlucchi

Per quanto riguarda la prova-clou da 44 chilometri e 2050 m di dislivello positivo, nella prima parte della gara maschile è stato Simone Eydallin a dettare il ritmo, seguito dai due atleti local Francesco Nicola e Alessandro Ferrarotti, entrambi portacolori di ASD Climb Runners. Già a metà percorso però (Rifugio Piana del Ponte) i due biellesi sono passati nelle comando con oltre tre minuti di vantaggio su Eydallin. A quel punto è iniziato il forcing di Nicola, che lo portava a tagliare il traguardo di Andorno Micca tre ore, 36 minuti e 46 secondi dopo il via. Secondo posto per Ferrarotti, staccato di cinque minuti e otto secondi, a completare la doppietta Climb Runners. Simone Eydallin si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Nella top ten in quest’ordine anche il britannico Robert Grant Britton, l’ultramaratoneta Andrea Macchi, Alessandro Macellaro, il belga Laurens Dekeyser, Davide Armand, Elwis Pieiller e Nicola Statti.

© Francesco Berlucchi

Tra le donne gara al comando dal via al traguardo (ma compito tutt’altro che semplice) per la ligure Giulia Sapia, vincitrice in quattro ore, 22 minuti e 17 secondi e quattordicesima della classifica assoluta. Finale allo sprint o quasi per il secondo gradino del podio. A spuntarla per una manciata di secondi su Laura Barale (Ultrataaaaac Team) è stata la lunga trentina di NSC Bellagio Sky Team/Team La Sportiva Paola Gelpi, che ha stoppato la fotocellula Wedosport sul finishing time di quattro ore, 23 minuti e 50 secondi, ad un solo minuto e mezzo quindi dalla vincitrice e subito alle sue spalle anche nella classifica assoluta (quindicesima). A testimonianza dell'incandescente finale di gara, Barale ha chiuso la sua prova con un ritardo di due soli secondi sopra i due minuti dalla vincitrice e sedicesima asssoluta! Appena giù dal podio Martina Chialvo (diciassettesima assoluta per restare in tema) che l’ha spuntata sulle quotate Marina Cugnetto e Agnese Valz Gen, seguite da Elena Platini che ha occupato la settima posizione del ranking.

© Facebook

Nella 20 chilometri di TMC (850 metri di dislivello positivo) i favori del pronostico erano tutti dalla parte del giovanissimo Gianluca Ghiano (classe 2002) che non ha tradito le attese. Il pinerolese di ASD Baudenasca (nonchè elemento di punta della corazzata Brooks Trail Runners) ha dominato sin dai primi metri di gara, chiudendo la sua prova vincente in un’ora, 24 minuti e 33 secondi. Secondo posto per Luca Jannuzzo (ASD Podistica Torino, di un solo anno maggiore di Ghiano), con un ritardo di tre minuti e 41 secondi. Terzo gradino del podio per Mattia Barlocco (BergTeam), all’arrivo trentuno soli secondi dopo Jannuzzo. Tra le donne la vittoria nella “corta” è andata a Luisa Rocchia (APD Pont-Saint-Martin-un’ora, 38 minuti ed un secondo), seguita al traguardo dall’elvetica Maria Christen con un ritardo appena inferiore ai tre minuti e da Margherita De Giuli (ASD Climb Runners), staccata di tre minuti e mezzo dalla vincitrice, dodicesima della classifica assoluta!

© Facebook

La prova da 44 chilometri del Trail del Monte Casto rappresentava la prova conclusiva per l’assegnazione del titolo di campione italiano ultratrail CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), andato ai due vincitori di giornata Francesco Nicola e Giulia Sapia.

© Francesco Ferraro Titin

Conclusa la sua parte agonistica e competitiva, l’evento TMC è proseguito fino al tramonto (anzi, oltre, visto il ritorno all’ora solare) con il terzo tempo a base di pasta party ed un’impagabile atmosfera da fieste trail. Per la soddisfazione del team organizzatore e quella del suo frontman Mau Scilla in particolare:

"Il meteo è stato a dir poco favoloso. Tagliato il traguardo della sedicesima edizione, questa manifestazione continua a crescere ​ed è un ottimo veicolo pubblicitario per il nostro territorio. Quest’anno abbiamo introdotto anche la diretta streaming! Un ringraziamento va sicuramente a Scarpa e Menabrea e alla collaborazione dei tanti volontari".

Sportmediaset.it ringrazia invece Mau Scilla per l'invito a scendere in campo (ma soprattutto... a salire!) nella sedicesima edizione di Trail del Monte Casto. Appuntamento qui nella seconda metà della settimana per il racconto della nostra esperienza sui sentieri e tra il boschi della Valle Cervo.