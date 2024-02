Monza-Resegone, un secolo di vita e di corsa: Classic e Relay per la Special Edition 2024

La 62esima edizione del classico appuntamento che unisce la Pianura Padana alle Prealpi Lecchesi è in calendario alle porte della prossima estate

© Monza-Resegone Ufficio Stampa Il traguardo prima ancora della partenza: la Monza-Resegone celebra i suoi primi cento anni di vita e soprattutto di corsa. La tradizionale competizione di corsa muove dall’Arengario (nel centro storico del capoluogo brianzolo), attraversa lungo la direttrice sud-nord tutta la Brianza stessa e si arrampica fino al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi, la popolare "Capanna Monza" alle pendici meridionali del Monte Resegone che incombe sulla città di Lecco. Per festeggiare degnamente il secolo di vita, il classico appuntamento organizzato dalla Società Alpinisti Monzesi propone per la sessantaduesima edizione (in programma sabato 22 giugno, secondo giorno d'estate) una ghiotta novità: viene offerta alle formazioni da tre elementi la possibilità di correre la prova da 42 chilometri (e mille metri D+) sia in versione Classic che Relay, vale a dire a staffetta.

© Monza-Resegone Ufficio Stampa

In quest'ultimo caso i runners si daranno il cambio (più correttamente si passeranno idealmente il testimone) percorrendo rispettivamente 15, 3 chilometri (dal via di Monza fino al paese di Osnago), 15, 7 chilometri (da Osnago fino a Olginate) e infine 12,2 chilometri: quelli in salita che separano Olginate dai 1170 metri di quota del piazzale antistante il Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi. Anche per la modalità a staffetta le squadre possono essere interamente maschili, interamente femminili oppure miste.

© Monza-Resegone Ufficio Stampa

“La Monza-Resegone è molto più di una semplice gara podistica. È un momento di unione e impegno condiviso. Penso sinceramente che sia un’esperienza degna di essere vissuta: una notte magica all’insegna della fatica e del sentirsi parte di un sentimento profondo, animato dalla presenza del pubblico che incita e saluta, dalle luci lungo il sentiero, dalle stelle e dalla luna. Monza- Resegone è questo: fatica del corpo e leggerezza dell’anima. Un evento straordinario che celebra cento anni di storia e di passione per la corsa. Unitevi a noi il 22 giugno per vivere una notte che rimarrà impressa per sempre nei vostri ricordi”. (Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi)

© Monza-Resegone Ufficio Stampa

Per iscriversi è necessario accedere alla piattaforma ENDU: https://api.endu.net/r/i/87659

Per le iscrizioni ricevute entro mercoledì 28 febbraio 2024 la quota d’ingresso rimarrà immutata rispetto allo scorso anno.

© Monza-Resegone Ufficio Stampa

Tutte le informazioni dettagliate sui regolamenti e gli aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina web dell'evento: www.monzaresegone.it e www.alpinistimonzesi.it, oltre che quelle delle società che quest’anno concorrono all’organizzazione della gara: Monza Marathon Team, Runners Desio, GS Avis Seregno, GP Villasantese.

© Monza-Resegone Ufficio Stampa

In occasione del suo centenario, Monza-Resegone diventa social su Instagram e Facebook, con aggiornamenti real-time per tutte le fasi di avvicinamento alla gara.