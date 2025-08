Softball, Italia: convocate 17 azzurre per Europeo in Rep. Cec

L'head coach delle nazionale azzurra di softball, Craig Montvidas, ha chiamato 17 atlete per l'Europeo che si disputerà a Praga, in Repubblica Ceca, dal 7 al 13 settembre. Lo staff tecnico, guidato dall'head coach Craig Montvidas, è composto dalla pitching coach Greta Cecchetti, dalla coach Paola Sarassi, dal mental coach Rafael Colon. Lucia Polini è invece la bullpen catcher. Alessandro Muccino è lo strenght & conditioning coach, Alessandro Buttà il medico a seguito della Nazionale, Stefano Frassine il fisioterapista, mentre Elena Signorile è la team executive. La Nazionale si radunerà nel pomeriggio di domenica 31 agosto a Saronno, per poi allenarsi sino al 3 settembre a Caronno Pertusella, dove è previsto anche un test contro la Spagna (il 2 settembre). Giovedì 4 settembre è in programma la partenza per Praga. Queste le convocate: Mckenzie Barbara, Laura Bigatton, Ilaria Cacciamani, Elisa Cecchetti, Isabella Dayton, Felicia Di Pancrazio, Marta Gasparotto, Noemi Giacometti, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Alice Nicolini, Erika Piancastelli, Alessandra Rotondo, Melany Sheldon, Christina Clara Toniolo, Laura Vigna.