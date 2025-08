Volley, Mondiali U21 femminili: venerdì esordio Italia contro Rep. Ceca

Prenderà ufficialmente il via giovedì 7 agosto a Surabaya, in Indonesia, il percorso della nazionale Under 21 femminile ai Campionati del Mondo. Cresce dunque l'attesa per l'esordio dell'Italia di Gaetano Gagliardi, che dopo intense settimane di allenamenti e test amichevoli, è pronta ora a misurarsi con le migliori selezioni giovanili del panorama internazionale. Il gruppo azzurro, partito da Roma lo scorso 30 luglio, si trova già in Indonesia; cinque giorni che sono serviti a Manfredini e compagne per ambientarsi e prender familiarità con le strutture. Durante queste prime sedute di lavoro l'Italia è stata protagonista di tre test match contro Giappone, Brasile e Turchia, vinti rispettivamente 3-1, 3-0 e 3-0. Tra pochi giorni però si inizierà a fare sul serio. L'Italia è attesa da un girone impegnativo (Pool C). L' esordio delle azzurrine è in programma giovedì 7 agosto alle ore 5 italiane contro la Repubblica Ceca; seguiranno poi in ordine in match contro Algeria (8 agosto, ore 4), Polonia (9 agosto, ore 5), Egitto (11 agosto, ore 4) e Turchia, sfida di martedì 12 agosto (ore 5) che chiuderà dunque la prima fase della rassegna iridata. A due giorni dall'inizio della manifestazione queste le parole del tecnico azzurro Gaetano Gagliardi: "Stiamo completando in maniera positiva il percorso che abbiamo studiato in fase di programmazione. Siamo arrivati qui in Indonesia, ci siamo ambientati e abbiamo avuto la possibilità di poter lavorare diversi giorni in più. Questo ci ha sicuramente aiutato e infatti ringrazio la Federazione per questa opportunità. Ci siamo confrontati con tre ottime nazionali facendo un percorso di crescita e ci presentiamo al mondiale consapevoli di poter fare un buon percorso. Ci sono ovviamente anche tutti gli avversari che, come noi, si sono meritati di giocare in questi palcoscenici e non bisogna dare niente per scontato".