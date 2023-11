Milano21, all'inseguimento della passione nel cuore pulsante della metropoli

RUNNING

L'evento milanese ha chiuso con il tutto esaurito di partecipazioni il 2023 del circuito multidisciplinare Follow Your Passion

© Milano21 Press Office Qualcuno segue la passione, altri la precedono. Tutti insieme però (amatori e top runners) l’hanno assecondata tra le vie del centro di Milano. Ultima tappa del circuito 2023 FollowYourPassion, l'evento Milano21 ha risvegliato la metropoli lombarda al ritmo tambureggiante dei passi sull'asfalto di oltre ottomila runners che l’ultima domenica di novembre hanno attraversato come un fiume in piena le strade del centro, impegnati sulle due distanze in programma: la mezza maratona che ha dato il nome all’evento stesso e la più breve ma ancora più intensa 10 chilometri.

A farla da padrone nella prova clou è stato Nfamara Njie, originario del Gambia ma con il cuore che batte per l’Italia. Il portacolori di Atletica Casone Noceto ha bloccato la fotocellula del traguardo sul tempo di un’ora, quattro minuti e 33 secondi, il suo secondo crono personale di sempre. Il vincitore ha subito chiarito agli avversari le sue intenzioni, distanziandoli fin dai primi chilometri, per poi condurre in porto una gara condotta tutta al comando: una bella vittoria sportiva ma anche se non soprattutto una storia di riscatto e di inclusione per Nfamara, con il suo tormentato arrivo in Italia e l’adozione da parte della Puglia.

A fine gara, discreta soddisfazione da parte di Nfamara per una gara condotta “in controllo” e favorita da una temperatura ambientale che gli ha permesso di portare a termine una buona performance. Sul secondo gradino del podio è salito il ventunenne cuneese di Atletica Mondovì/Acqua San Bernardo Nicolò Gallo, staccato di quarantadue secondi dal vincitore. A dare un ulteriore tocco di internazionalità alla parte altissima del ranking il giovane slovacco Sahajda Tibor (Cassovia Running Team Kosice): terzo con il tempo di un’ora, cinque minuti e 50 secondi.

A dominare la mezza femminile è sono state Bianca Campidelli (Atletica Rimini Nord Sant’Arcangelo) e Francesca Generali di CUS Pro Patria Milano, che hanno tagliato il traguardo mano nella mano ma se l’erano data anche in gara, quando Bianca ha aiutato Francesca a risollevarsi dopo una caduta, decidendo poi di chiudere la prova insieme. Solo il cronometro le ha divise in classifica premiando Bianca, accreditata del tempo di un’ora, 19 minuti e nove secondi (83esima della classifica generale), uno solo in meno di Francesca (84esima).

A sigillare il podio-donne (con 22 secondi di ritardo sul tempo della vincitrice) è stata Alva Malmsten Nilsson (Uppsala IF), giovane promessa svedese (92esima). Nella top 100 della classifica assoluta anche la sky e trailrunner lecchese Martina Bilora di GEFO K TEAM Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi, quarta tra le donne (e 99esima della classifica generale) a soli diciannove secondi dal terzo gradino del podio!

Nella 10 KM maschile competitiva il trevigiano Daniele Farronato (Trevisaletica) si è imposto con il tempo di 30 minuti e 52secondi, precedendo di soli sei secondi il diciannovenne triestino Tobia Beltrame di Trieste Atletica e il proprio compagno di squadra Stefano Ghenda, al traguardo in 31 minuti e 11 secondi.

In gara-donne, missione stradale vincente fuori dalla loro “comfort zone” per le specialiste della corsa in montagna Gloria Rita Giudici (Atletica Valle Brembana) e Beatrice Bianchi di La Recastello Radici Group, prima e seconda in quest’ordine e tra loro separate da sette soli secondi (uno in più rispetto alla volata vincente degli uomini!). Gloria prima in 35 minuti e 50 secondi, 71esima della classifica assoluta davanti a Beatrice (76esima). A completare il podio con il tempo di 36 minuti e 23 secondi è poi piombata sul traguardo (86esima) Greta Cerea di Pro Sesto Atletica Cernusco.

Grande partecipazione e tanta passione anche nella 10 KM non competitiva: quasi tremila road runners si sono messi alla prova per il puro piacere di correre, divertirsi e sentirsi parte di una grande famiglia, che fa dello sport la sua carta vincente. In totale, come detto sopra, la domenica dell’evento Milano21 ha visto al via oltre ottomila runners, il trenta per cento dei quali donne. Milleseicento gli atleti provenienti dall’estero, per un totale di una settantina di nazioni rappresentate.

A tirare le somme di Milano21 2023 è Andrea Trabuio, direttore generale di MG Sport:

“È stato un grandissimo successo passare da cinquemila a ottomila runners per le strade di Milano in una bellissima giornata di sport. Un salto di qualità che significa che il lavoro che abbiamo fatto - e che stiamo facendo - va nella giusta direzione. Oltre il venti per cento dei partecipanti venivano dall’estero e questo significa a conti fatti un indotto per la città nell’ordine di quasi sette milioni di euro, se si tiene conto che ogni atleta è mediamente accompagnato da una persona… e mezzo, per un movimento di quasi ventimila persone. L’obiettivo per il futuro è crescere ancora e quello per il 2024 in particolare raggiungere le diecimila persone al via della mezza maratona”.

Sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/milano21/

Milano21 ha chiuso con successo il calendario di FollowYourPassion 2023. In totale sedici eventi multitasking per gli appassionati di running, bici da corsa e mountain bike, nuoto in acque libere e triathlon. L’inseguimento alla passione riprenderà già tra un paio di mesi con i primi due appuntamenti del calendario 2024, già definitivo per i primi mesi del nuovo anno e in via definizione per quelli successivi.

CALENDARIO 2024 MG Sport – Follow Your Passion

Sab 03 febbraio - Bergamo Urban Night Trail

Dom 04 febbraio - Bergamo21

Gio 25 aprile - ChiaSWIM (Chia Sport Week)

Sab 27 aprile - ChiaTRI (Chia Sport Week)

Dom 28 aprile - Chia21 (Chia Sport Week)

MilanoTRI - Idroscalo*

Milano10K*

Dom 09 giugno - MontBlanc Granfondo

Sab 27 luglio - Alta Valtellina Bike Marathon

LovereTRI*

ottobre - PeschieraTRI*

Monza 12H*

Monza21*

The Loop*

Dom 24 novembre - Milano21

*Data da confermare