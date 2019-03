Milano Running Festival: 50 eventi in tre giorni dedicati alla corsa

14/03/2019

Corsa, maratona, trail running ma anche yoga, dog running e wellness in senso più ampio: sono i temi attorno ai quali si configura la prima edizione di, il grande evento che si svolgerà il 4, 5 e 6 aprile anticipando l’appuntamento con la Milano Marathon in programma domenica 7 aprile.

Milano Running Festival si svilupperà su uno spazio di 10.000 mq all’interno di MiCo, – Milano Congressi – in zona CityLife, uno dei quartieri simbolo della Milano contemporanea e in continua evoluzione. Qui per tre giorni sarà una festa della corsa dedicata non solo agli atleti di livello, ma allargatata a un pubblico composto da runner amatoriali, appassionati e famiglie.Tre giorni di full immersion per raccontare questo universo affascinante con l’ausilio dei maggiori esperti nel settore, ma anche per approfondire temi sportivi, per testare nuovi prodotti, per affrontare sessioni di training e per vivere tanti momenti all’insegna dello sport.