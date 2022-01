Ma che bel… castel: il doppio circuito trail della Valle d’Aosta scatta con il Castle’s Trail di Verrès  

TRAILRUNNING

La stagione della corsa sui sentieri valdostani scatterà alle porte della primavera con uno dei suoi appuntamenti classici.

di

Stefano Gatti

Trailrunners di lungo corso e verticalisti incalliti, aprite le agende! Per entrambe le categorie la Valle d’Aosta ha pronto un doppio circuito in grado di soddisfare gli appetiti e le inclinazioni sportive dei praticanti della corsa sui sentieri di ogni ordine e grado, con alcune new entries in entrambi i calendari, quest’anno interamente ambientati nel territorio regionale. Un poker di trail di medio impegno nel menu del Tour Trail che scatta tra meno di due mesi, una “manita” di vertical da coprire tutti d’un fiato nel calendario del Défi Vertical della Valle d’Aosta.

Quattro le prove trail in programma: due quelle ormai tradizionali del primo scorcio di stagione, alle quali si aggiungono altrettante gare. Tutte quante localizzate nel settore più orientale della Valle d’Aosta. Ad aprire il calendario agonistico sarà come di consueto il Castle’s Trail di Verrès, in programma sabato 19 marzo ed al quale è già possibile iscriversi dal portale Wedosport. La quinta edizione della prova riunirà ancora una volta le amministrazioni comunali di Verrès (sul fondovalle principale), Montjovet (appena più a nord lungo il corso della Dora Baltea) e Challand-Saint-Victor (all’inizio della Val d’Ayas) ed andrà in scena ormai alle porte della primavera su un itinerario da 23 chilometri di sviluppo, lungo un percorso ideale per le prime uscite stagionali ma già dotato di un dislivello positivo (1530 metri) di tutto rispetto. Partenza e arrivo della gara torneranno ad essere nel cuore del paese che sorge ai piedi del possente maniero monoblocco che dà il nome alla gara stessa.

Ed a proposito di fortezze, quest’anno i trailrunners non si raduneranno più a fine primavera all’ombra delle mura del castello di Quart, storica (in tutti i sensi) base del QuarTrail che dovrebbe tornare in calendario nel 2023 o al più tardi nel 2024, quando saranno terminati i lavori di ristrutturazione del castello medioevale che domina da mezzacosta la valle principale e veglia sulla città di Aosta ma soprattutto il ripristino della viabilità di accesso.

La stagione del Tour Trail proseguirà quindi più che degnamente sabato 2 aprile con il Traverse Trail di Arnad (appena un paio di chilometri a sud di Verrès) che torna in calendario dopo l’annullamento dello scorso anno. New entries del 2022 un paio di prove ambientate entrambe in Valtournenche: il Torgnon Pink Trail di domenica 22 maggio ed il MC-Trail di domenica 7 agosto, terza e quarta tappa del circuito che - iniziato dal fondovalle principale nel weekend di passaggio tra inverno e primavera - chiuderà i battenti ai piedi del Cervino nel bel mezzo dell’estate!

Il Défi Vertical si aprirà invece con il tradizionale Vertical di Fénis, confermato ancora una volta per domenica 1. maggio. Poco più di un mese dopo toccherà al Vertical Finestra di Cignana (sabato 4 giugno) e al Vertical Saint-Marcel (sabato 18 giugno). Sabato 30 luglio toccherà al prestigioso appuntamento del Vertical Trail Courmayeur Mont-Blanc. Domenica 21 agosto la stagione Défi Vertical si chiuderà con l’esordio nel circuito del Vertical Bivacco Cravetto di Issime.

Il Tor d’Avril di lunedì 25 aprile ed il Sugar Trail Pila di domenica 26 giugno sono invece le gare amiche del 2022. Intanto il direttivo del Tour Trail sta definendo l’ente al quale destinare la quota di beneficenza: una tradizione ormai consolidata dei due circuiti regionali di trail e vertical.