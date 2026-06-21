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Talento ed esperienza: Valtellina Extreme Vertical: Camesi e Broggi fanno la differenza

Il giovanissimo elvetico e la campionessa azzurra firmano l'ottava edizione del doppio chilometro verticale di Talamona

21 Giu 2026 - 13:34
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Sole, caldo, tifo indiavolato e un parterre de roi al via sono stati gli ingredienti principali di K2 Valtellina Vertical Extreme Race, il doppio chilometro verticale della Bassa Valtellina che ha acceso l'estate della corsa sui sentieri e in particolare delle sua specialtà più adrenalinica ed esplosiva. Nove chilometri e mezzo di sviluppo lineare per coprire un dislivello "perfetto" di duemila metri (con pendenze dal 22 al 45 per cento) al centro storico di Talamona ai pochi metri quadrati della vetta del Monte Pisello, cima delle Orobie Valtellinesi con vista spettacolare dall'Alto Lario, alla testata della Valmasino, fino al Monte Disgrazia e al Piz Bernina, il "quattromila" più orientale dell'arco alpino. Ad imporsi tra gli uomini è stato il giovanissimo Fiorillo Camesi dalla vicina Svizzera, che ha mancato di soli venti secondi il record della gara. Tra le donne vittoria per la fortissima skyrunner azzurra Benedetta Broggi.

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