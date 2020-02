La "Maximaratona" di Correre: i nomi, i tempi e le mete dei maratoneti italiani del 2019

LA MAXIMARATONA DI CORRERE

È sceso a 36.725 il totale dei runner italiani che nel 2019 hanno portato a termine almeno una maratona (42,195 km). Una flessione che era già cominciata nel 2018, quando furono 37.874 i nostri connazionali finisher della distanza, in calo rispetto al record assoluto che era stato raggiunto nel 2017 con 39.460. È quanto emerge dall’annuale censimento effettuato dal mensile Correre, che ha pubblicato la cosiddetta "Maximaratona", elenco di tutti i nomi e i tempi dei maratoneti italiani nell'anno da poco concluso, in allegato al numero 424 (febbraio 2020) della rivista da sempre punto di riferimento degli appassionati di corsa.

DONNE ANCORA IN CONTROTENDENZA

Anche per il 2019, il calo ha riguardato soltanto gli uomini, scesi ancora: 29.810 contro i 31.002 del 2018 (- 3,8%). Continua, invece, l’incremento della partecipazione femminile: nella stagione da poco conclusa sono state contate 6.915 maratonete contro le 6.871 del 2018 (+ 0,6%). Questa crescita della maratona italiana in rosa sta proseguendo ininterrottamente dal 2013.

SEMPRE PIU' "RUN&TROLLEY"

Si viaggia per correre, possibilmente accompagnati da amici e famigliari. È la tendenza sintetizzata nell’espressione “Run&Trolley” e testimoniata dalle cifre statistiche elaborate dai dati di Maximaratona: New York resta la gara estera più amata dagli italiani, con 2.850 finisher; il calo rispetto al 2018 (2.983) è dovuto soprattutto all’anticipata apertura delle iscrizioni per il 2020, quando la gara vivrà la propria cinquantesima edizione. Valencia continua ad affascinare i nostri runner: 2.013 lo scorso anno (1.870 nel 2018). Berlino (1.062 italiani), Atene (892) e Parigi (644) sono le altre destinazioni estere maggiormente gettonate dai nostri connazionali;

presenze di italiani sono state rintracciate in 116 maratone nel mondo, che si aggiungono alle 90 disputate sul nostro territorio.

ROMA LA PIU' FREQUENTATA

Dove hanno corso? Roma (8 aprile 2018) risulta ancora la più frequentata tra le maratone italiane, ma è scesa a 8.820 concorrenti arrivati (ne aveva contati 11.675 nel 2018). A completare il poker delle quattro gare maggiori troviamo Firenze (24 novembre) con 7.455 arrivati (7.606 nel 2018), Milano (7 aprile), ancora in crescita con 6.303 maratoneti (5.556 nel 2018) e Venezia (27 ottobre), che ha accolto 5.369 finisher rispetto ai 4.915 della precedente edizione, flagellata dall’acqua alta.

Nel 2019, infine, i 36.725 maratoneti italiani hanno prodotto un totale di 57.092 tempi, tutti rintracciabili nelle 220 pagine di