International di nome e di fatto: Dragomir coglie la quinta Rosetta, Simukeka la spunta su Del Pero

Il mese di settembre si è aperto con il classico ed impegnativo appuntamento sulle montagne della Valgerola

© Davide Ferrari La prima volta di Jean-Baptiste Simukeka, la quinta di Denisa Dragomir. Sono il forte militare ruandese e la rientrante campionessa rumena i vincitori della quindicesima edizione di International Rosetta Skyrace. Con un importante distinguo: se il toprunner in forza a GS Orecchiella Garfagnana è riuscito a centrare un obiettivo a lungo inseguito (letteralmente), la fuoriclasse del team Merrell/Red Bull si è invece riconfermata vera regina di questo spettacolare settore della Bassa Valtellina, mettendo a segno la sua quinta affermazione.

Per entrambi vittoria finale al Polifunzionale di Rasura dopo aver tagliato per primi anche i traguardi volanti del Memorial Bruno e Giuliana Martinalli e del Memorial Franco Garbellini. Come se non bastasse, tanto Dragomir quanto Simukeka hanno bloccato il cronometro sui migliori tempi parziali nella lunga discesa che - smaltite le salite della prima parte dell’itinerario, da Cima Rosetta porta a capofitto al traguardo di Rasura.

Tutto questo per dire che, lungo i 22 chilometri e quattrocento metri dell’itinerario (1740m di dislivello positivo/negativo), i due vincitori hanno di fatto opzionato fin dal via il gradino più alto del podio. La concorrenza non si è però arresa senza combattere, almeno al maschile. Luca Del Pero ha provato a mettere la freccia nei confronti di Simukeka sul passaggio in vetta alla montagna che dà il nome alla gara, ma Jean-Baptiste non ha battuto ciglio, cambiando ritmo e riguadagnando la testa della corsa, difendo poi la posizione fino al traguardo, raggiunto due ore, otto minuti e 13 secondi dopo il via.

Il brianzolo Del Pero (Rock Experience/Team Scarpa) conferma la seconda piazza, con un distacco contenuto in un minuto e 35 secondi ed è già concentrato sugli imminenti Mondiali di Skyrunning nelle valli dell'Ossola. Luca fa infatti parte del quartetto azzurro per la prova sky di domenica 11 settembre in Val Bognanco alla Veia Skyrace.

Sul terzo gradino del podio alla Rosetta è salito invece il giovane e sempre più convincente Andrea Rota (OSA Valmadrera/Team Salomon) con il finishing time di due ore, 14 minuti e 17 secondi. Completano la top five di giornata Luigi Pomoni (ASD Falchi Lecco) e Luca Lizzoli (Centro Atleti Lizzoli). Dal sesto al decimo posto si classificano invece Matteo Porro, Davide Della Mina, Alessandro Ganino, Filippo Curtoni e Gabriele Gaggero.

Unico traguardo mancato dal vincitore è il record sulla distanza, che continua ad appartenere a Davide Magnini: due ore, tre minuti e 38 secondi: Simukeka si è fermato a quattro minuti e 35 secondi. Stesso discorso nella prova femminile. Con la sostanziale differenza che Denisa Dragomir non è riuscita... a battere sé stessa, rimanendo a due minuti e 47 secondi dall’asticella da lei fissata: due ore, 30 minuti e 34 secondi. La tenace rumena (reduce da un infortunio) si… consola però con la standing ovation che la attende all’arrivo alla base di Rasura.

D’altra parte Denisa in Valgerola è ormai è di casa: “manita” di vittorie per la tenace rumena, che stampa al traguardo il tempo di due ore, 33 minuti e 21 secondi, piazzandosi appena al di fuori della top ten della classifica assoluta (undicesima). Seconda piazza per l’azzurra di corsa in montagna Elisa Sortini (Atletica Alta Valtellina/Team HOKA), con un distacco di undici minuti e otto secondi dalla vincitrice (diciannovesima assoluta).

Gradino basso del podio per l’azzurra (in questo caso di scialpinismo) Ilaria Veronese, compagna di squadra di Simukeka nelle fila di GS Orecchiella Garfagnana ed al traguardo un minuto e 35 secondi dopo Sortini (ventiseiesima della generale). Entrambe le atlete della Nazionale erano al loro esordio alla Rosetta. Francesca Rusconi (Team Pasturo) e Martina Bilora (GEFO K-Team) sigillano la top five femminile. Nelle prime dieci anche Laura Basile, Silvia Berra, Barbara Sangalli, Francesca Crippa e Debora Benedetti.