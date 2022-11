Il Run Happy Tour a Milano: corri, ridi e impara con l'ironman Daniel Fontana

© brooks

Torna Run Happy Tour, l’appuntamento firmato Brooks che coinvolge ogni anno runner e camminatori per vivere un’esperienza unica nel suo genere. E questa volta lo fa con una grande festa in un'unica data in Italia per far testare le ultime novità della collezione e per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. L’appuntamento è fissato per il 3 dicembre a Milano al Brooks Run Merry Village allestito presso il Circolo Filologico Milanese dove, a partire dalle ore 9.00, ci si potrà riscaldare al ritmo di musica e vivere una o più esperienze tra: - Run Merry: allenamento di corsa 8 km con il campione di Ironman Daniel Fontana per scoprire tutte le tecniche e perfezionare il proprio stile (ritrovo alle ore 9.00). - Run Merry Walk: allenamento di camminata di 5km con Fabio Moretti, fondatore della Scuola Italiana di Camminata Sportiva (ritrovo alle ore 10:00). - Run Merry Eat & Hiit: workshop sulla nutrizione e allenamento con l'esperta Elena Casiraghi e il triatleta Ivan Risti (ritrovo alle ore 14:00).