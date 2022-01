Gemellaggio "ad alta quota" tra Zerbion Skyrace e Pierra Menta Été: nasce Mountain Trail Trophy

SKYRUNNING

L'inedita prova valdostana in programma la prossima primavera e la classica francese a tappe di luglio formano una combinata per atleti... bionici.

di

STEFANO GATTI

Una skyrace (anzi due) ripida come un vertical... un vertical (anzi due) tecnica come una skyrace: ricco e vario come pochi altri il programma di gare di Monte Zerbion Skyrace, in Valle d'Aosta. L'appuntamento con la prima edizione dell'evento è fissato per il secondo sabato di maggio lungo un itinerario di gara che collega Châtillon ai 2722 metri della vetta del Monte Zerbion, appunto, prima elevazione della linea spartiacque tra Valtournenche e Val d'Ayas e quindi con spettacolare vista sul fondovalle principale. A rendere MZS ancora più appetibile è il gemellaggio con la prestigiosa Pierra Menta Été, una... combinata alpina denominata Mountain Trail Trophy.

Due skyraces, altrettanti vertical, quattro prove nate per valorizzare il territorio di Châtillon, promuovere le eccellenze della Valle d’Aosta e ripercorrere il mito dello skyrunning. Questa la mission della prima edizione di Monte Zerbion Skyrace, in programma tra poco più di quattro mesi: sabato 14 maggio 2022. Una prima edizione che si preannuncia subito di grande respiro internazionale grazie alla partnership che è stata siglata con gli organizzatori della Pierra Menta Été EDF che ha portato alla nascita di Mountain Trail Trophy (MTT), una combinata tra la gara italiana (nella versione Skyrace di 22 chilometri) e quella francese - squadre e su tre tappe - prevista nel fine settimana da venerdì 1. a domenica 3 luglio, versione estiva dell'altrettanto prestigiosa (anzi di più!) classica di scialpinismo del circuito La Grande Course.

Ogni prova assegnerà un punteggio e solo i concorrenti che parteciperanno a entrambe le gare rientreranno nella speciale classifica MTT. Sono previsti premi in denaro per le prime quattro donne e i primi quattro uomini, che saranno premiati in occasione dell’evento francese. La gara regina del ricco programma del monte Zerbion sarà la 22 chilometri che presenta un dislivello positivo e negativo di 2200 metri. Partenza da Châtillon, salita fino ai 2728 metri del Monte Zerbion e ritorno a valle. Stessa formula per l’altra prova skyrace, ma su una distanza inferiore: 18 chilometri per 1500 metri di dislivello positivo e negativo, con arrivo in zona alpeggio Francou, a quota a 2005 metri.

Abbinate alle due skyrace ci saranno due prove Vertical, di sola salita. Una di 9,5 chilometri (2200 metri dislivello positivo) con arrivo in cima al Monte Zerbion ed una di 5,5 chilometri (850 metri dislivello positivo) rivolta ai giovani tra i 15 e i 17 anni e ai disabili. Le iscrizioni sono aperte dall’inizio dello scorso mese di dicembre sul portale Wedosport. Seicento i pettorali a disposizione. Le tariffe: 45 euro per la skyrace di 22 chilometri, che scendono a 35 per la prova sui 18 chilometri. Le quote per partecipare ai due Vertical sono invece di 35 euro (9.5 chilometri) e 20 euro (5.5 chilometri). Sconto di 5 euro per tutti gli atleti tesserati Fisky. È di 25 euro (tariffa unica) la quota per il Vertical Randò. Iscrizione gratuita per il Baby Trail.

Il Monte Zerbion e i sentieri del Comune di Châtillon sono il terreno ideale per far rivivere le emozioni dei primi anni dello skyrunning. E sono anche la terra natale di Bruno Brunod e Dennis Brunod, che insieme all’altra icona Jean Pellissier hanno deciso di lanciare il nuovo evento, proprio con l’intento di fare un salto indietro e ripercorrere il passato, valorizzando la montagna che Bruno Brunod vede tutti i giorni dalla finestra di casa. Oltre ai tre atleti che hanno scritto pagine importanti e firmato imprese internazionali nella corsa in montagna e nello sci alpinismo, il progetto è portato avanti anche da Montagnesprit, l’associazione sportiva dilettantistica gestita da Carol Brunod, già in piena attività con i tesseramenti degli atleti da una parte e la pianificazione dell’evento che ha ricevuto il sostegno del Comune di Châtillon. La data è stata attentamente studiata da alcuni mesi e non è casuale. È stato scelto maggio per evitare la calura estiva, ma soprattutto per non andare a creare sovrapposizioni con le altre manifestazioni presenti sul territorio regionale e non solo, evitando anche il periodo di maggior afflusso turistico, già ricco di eventi che vanno anche oltre lo sport. Si tratta dunque di una gara collocata a inizio stagione, che vuole lasciare il segno e che punta a crescere negli anni.

Il programma dell’evento integra anche alcune iniziative collaterali, nell’ottica di valorizzazione e promozione del territorio a partire da Vertical Randò, prova enogastronomica non competitiva da sette chilometri di sviluppo e 1150 metri di dislivello positivo). Monte Zerbion Skyrace è già presente sui canali social Facebook e Instagram (@montezerbionskyrace). Sulla pagina web montezerbionskyrace.com sono già presenti percorsi, profili e tracce gps, oltre al regolamento completo e a tutte le principali informazioni.

Camillo Dujany, Sindaco di Châtillon: «Abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che servirà a far conoscere la nostra montagna e, allo stesso modo, a dare il giusto tributo alla carriera straordinaria di Bruno Brunod, atleta e inventore di questa disciplina. Una grande occasione anche per unire due nazioni, l’Italia e la Francia».

Davide Sapinet, Assessore regionale all’agricoltura e alle risorse naturali: "La partnership con la Pierra Menta Été è senza dubbio un bel connubio sia sotto l’aspetto sportivo, sia per esempio culinario con il Beaufort che incontra la Fontina. Daremo sicuramente il nostro contributo per mantenere in ordine tutta la sentieristica e per altre iniziative".

Carol Brunod, vice-presidente Montagnesprit: "È bellissimo vedere nascere questo evento e realizzare un sogno. Dopo una chiacchierata in famiglia, con Dennis e con Jean, abbiamo proposto questo progetto al Comune che lo ha sposato fin da subito. È senza dubbio un grande impegno, ma quando le cose si fanno con passione, anche la fatica viene meno".

Yannick Blanc, comitato organizzatore Pierra Menta Été EDF: "Siamo contenti di aver stretto una collaborazione con gli amici del Monte Zerbion. La versione estiva della Pierra Menta è nata nel 2015; ci apprestiamo a organizzare la settima edizione di questa grande avventura di tre giorni che si corre a squadre".