G-Force sulla neve: Ghiano e Ghirardi campioni di CRAZY SkySnow Italy Cup by FISky

SKYSNOW

Diramata al termine dell'ultima tappa di Coppa Italia a Schia Monte Caio la lista degli azzurri per i Mondiali SkySnow

© Stefano Jeantet Con la SkySnow Schia Monte Caio appenninica di sabato 17 febbraio si è conclusa la caccia allo scudetto tricolore di CRAZY SkySnow Italy Cup che era partita l’ultimo fine settimana di gennaio sulle nevi di Sauze d’Oulx ed era proseguita il primo weekend di febbraio con la Weissrunner di Gressoney. Il circuito federale promosso da FISky e sostenuto dal brand CRAZY ha visto gli specialisti azzurri della corsa sui sentieri innevati confrontarsi sulle tre prove in calendario, valevoli sia per l’assegnazione dei titoli italiani assoluti e di categoria che per la selezione della rappresentativa azzurra ai Mondiali SkySnow di Tarvisio in programma il secondo fine settimana di marzo: venerdì 8 nella prova Vertical (Monte Lussari), sabato 9 in quella Classic di Monte Mangart Winter Trail. Iscrizioni e numeri in aumento per il circuito nel suo complesso, a testimonianza della crescita costante del movimento.

© Stefano Jeantet

Al termine delle tre prove in calendario (Sauze SkySnow Race, Gressoney Weissrunner e SkySnow Schia Monte Caio) la vittoria finale del circuito CRAZY SkySnow Italy Cup 2024 è andata a Gianluca Ghiano (ASD Santiano Dante) e Corinna Ghirardi (ASD Skyrunning Adventure). Entrambi atleti azzurri, il giovane atleta emergente di Pinerolo e la forte campionessa bresciana portacolori hanno dettato legge durante il breve arco temporale (tre settimane) nelle quali si è svolta la Coppa Italia. Due vittorie e 272 punti totalizzati per lo skyrunner piemontese (vincitore nella Sauze SkySnow Race e nella SkySnow Schia Monte Caio). Percorso netto addirittura (300 punti) per la pluricampionessa lombarda che alle vittorie di Sauze e Schia ha aggiunto quella di Gressoney, dove Ghiano si era dovuto accontentare del quarto posto.

© Stefano Jeantet

Piazza d’onore nella classifica finale per Fabio Martinat (ASD Piossasco Trail Runners) tra gli uomini e per Giulia Pol (ASD Orecchiella Garfagnana) nel ranking fermminile. Terzo posto per Matteo Lora (ASD Skyrunning Adventure) e Benedetta Broggi (ASD Sport Project VCO).

© Schia Monte Caio Ufficio Stampa

Svoltesi a Schia al termine dell’ultima tappa del circuito, le premiazioni finale di CRAZY SkySnow Italy Cup hanno assegnato un montepremi federale da tremila euro che i titolari dei tre gradini del podio maschile e di quello femminile si sono spartiti così: 700 euro per il primo posto, 500 per il secondo, 300 per il terzo.

© Wild Emotions.it

In questo passaggio-chiave della stagione invernale, i numeri del movimento registrano una costante crescita, per la giustificata soddisfazione del presidente FISky Fabio Meraldi:

“Anche quest’anno il circuito ha visto un aumento di partecipazione testimoniato dal sold-out delle iscrizioni sia nella tappa di Gressoney che in quella di Schia, con un ottimo incremento anche a Sauze d’Oulx, a testimonianza della crescita a livello esponenziale del movimento sportivo che fa riferimento alla Federazione Italiana Skyrunning”.

© Stefano Jeantet

LA LISTA DEI CONVOCATI PER I MONDALI DI TARVISIO

Oltre a decidere le sorti del circuito, la quarta edizione della gara conclusiva di Schia Monte Caio ha definito la lista degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali SkySnow di Tarvisio. Tutte e tre le gare di Coppa Italia SkySnow sono state prove qualificanti per i Mondiali e i risultati conseguiti dai candidati azzurri sono stati oggetto di attenta valutazione da parte del Commissario Tecnico federale Roberto Mattioli. Presente anche all’ultima gara per raccogliere le ultime indicazioni, il Commissario Tecnico ha espresso grande soddisfazione per il livello degli atleti in gara, al termine della quale è stata stilata la lista dei convocati:

UOMINI

Gianluca Ghiano (ASD Santiano Dante) neo vincitore della CRAZY SkySnow Italy Cup

Luca Del Pero (ASD SkY Lario Runners) Campione Italiano SkySnow Classic a Gressoney

Lorenzo Rota Martir Vicecampione Italiano SkySnow Classic a Gressoney

La selezione azzurra maschile è completata dai due verticalisti Marcello Ugazio (ASD Sport Project VCO) e Tadei Pivk (ASD Aldo Moro)

DONNE

Corinna Ghirardi (ASD Skyrunning Adventure)

Benedetta Broggi (ASD Sport Project VCO)

Giulia Pol (ASD Orecchiella Garfagnana)

Chiara Giovando (ASD Pegarun)

Le tre atlete convocate sono quelle che - nell’ordine citato - hanno occupato le prime quattro posizioni sia nella classifica finale di CRAZY SkySnow Italy Cup, sia sul traguardo del Campionato Italiano di SkySnow Classic disputato il primo sabato di febbraio alla Weissruner di Gressoney.

© Wild Emotions.it

Classifica finale CRAZY SkySnow Italy Cup

Maschile

Gianluca Ghiano (ASD Santiano Dante) punti 272

Fabio Martinat (ASD Piossasco Trail Runners) 216

Matteo Lora (ASD Skyrunning Adventure) 208

Femminile

Corinna Ghirardi (ASD Skyrunning Adventure) punti 300

Giulia Pol (ASD Orecchiella Garfagnana) 244

Benedetta Broggi (ASD Sport Project VCO) 238

Classifica completa al link: https://wedosport.net/vedi_classifica_circuito.cfm?circuito=734

© Wild Emotions.it

SKYSNOW SCHIA MONTE CAIO

Nobilitata dalla presenza di diversi atleti del giro della Nazionale, la quarta edizione dell’evento a cura di Skyrunning Adventure ASD, Montecaio Srl e Associazione Pro Schia-Monte Caio APS ha fatto registrare il sold-out delle iscrizioni, dando vita ad una giornata di sport ad alto tasso di agonismo e passione, nonostante la controindicazione dell’assenza di neve, causa condizioni meteo insolitamente miti per questo periodo dell’anno. Anche se quest’ultima considerazione di questi tempi (e in prospettiva) è sempre piuttosto relativa.

© Schia Monte Caio Ufficio Stampa

In campo maschile a decidere la gara - subito dopo l’ultimo scollinamento - è stato il cambio di marcia di Ghiano. Grazie a una discesa interpretata magistralmente, l’atleta piemontese di ASF Santiano Dante ha dato lo “strappo” che gli ha permesso di blindare il gradino più alto del podio con il tempo finale di 56 minuti, prevalendo quasi in volata su Fabio Martinat (Piossasco Trail Runners ASD, staccato di soli sei secondi). Da parte sua, Matteo Lora di Skyrunning Adventure ASD ha sigillato il podio con un ritardo di poco inferiore al minuto (55 secondi) dal vincitore. Nella top five in quest’ordine anche Joseph Philippot di APD Pont-Saint-Martin e Andrea Negro (Outdoor With Us ASD).

© Schia Monte Caio Ufficio Stampa

Dall’alto della sua esperienza (e diversamente da Ghiano), in gara donne l’indossidabile Ghirardi di Skyrunning Adventure ASD ha costruito la sua netta vittoria (tempo finale da un’ora, due minuti e otto secondi) lungo la salita, per poi guardarsi le spalle dal possibile rientro della forte discesista Giulia Pol (Orecchiella Garfagnana ASD) giunta seconda con un ritardo di due minuti e quattro secondi. Sul gradino finale del podio è salita Benedetta Broggi (Sport Project VCO ASD), vicecampionessa italiana di specialità, terza a tre minuti e 45 secondi dalla vincitrice, davanti alla toprunner piemontese Chiara Giovando (ASD Pegarun) e alla local Sabrina Polito di Atletica Reggio ASD.