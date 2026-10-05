FUSKY Fiemme Ultra Sky scalda l'autunno: sfide intense dal Latemar al Lagorai

Buona (anche la seconda) per FUSKY Fiemme Ultra Sky. Sui sentieri dei due massicci simbolo della Val di Fiemme, Latemar e Lagorai, si sono confrontati oltre seicento atleti provenienti da una trentina di Paesi diversi, ai quali si sono aggiunti i trenta bambini di Mini e Baby FUSKY, una delle novità di questa edizione. Dopo un esordio 2025 nel quale le condizioni meteo avevano messo a dura prova atleti e comitato organizzatore, questa volta la Val di Fiemme ha mostrato ad atleti e pubblico il suo volto migliore: clima mite, colori autunnali e panorami mozzafiato hanno accompagnato un weekend capace di lasciare il segno.