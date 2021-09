Franco Collé e Lisa Borzani puntano al TOR-tris, Luca Papi tra i favoriti del Tor des Glaciers

TRAILRUNNING

Concorrenza internazionale per i trailrunnrs italiani nelle due porove più lunghe dell'evento-TOR con partenza ed arrivo a Courmayeur.

di

STEFANO GATTI

Il gran giorno è finalmente arrivato: scatta la dodicesima edizione del TORX, in programma da venerdì 10 a domenica 19 settembre. Il TOR330-Tor des Géants sulla distanza dei 340 chilometri che rappresenta l'essenza stessa della manifestazione prenderà il via in due ondate domenica mattina da Courmayeur (cuore pulsante del TORX) ma i protagonisti della distanza classica saranno preceduti già venerdì sera dal plotone molto più ristretto ed "esclusivo" degli iscritti al TOR450-Tor des Glaciers, la prova d'alta quota più lunga ed estrema tra le quattro in programma, introdotta nel 2019 per celebrare la decima edizione della kermesse a tutto trail sulle Alte Vie numero 1 e e della Valle d'Aosta.

Vincitore due anni fa della prima edizione di questa gara unica, Luca Papi tenterà di riaffermare la propria leadership sulla lunghissima distanza, dopo un lungo mese in cui ha accumulato sulle gambe quasi duemila chilometri, avendo partecipato a TransGranCanaria 1300K, TDS 145K e SwissPeaks 360K. Insieme al varesino naturalizzato francese torna al Tor des Glaciers il belga Victor Richard, che nel 2019 aveva ottenuto il secondo posto (seguito dal giapponese Masahiro Ono). I due si giocheranno i gradini più alti del podio con lo svizzero Jules Henry Gabioud, già vincitore del TOR330- Tor des Geants e fresco dominatore della massacrante PTL, acronimo che sta per Petite Trotte à Léon 300K, una delle prove del recente UTMB Ultra Trail du Mont-Blanc di Chamonix, sul versante francese della montagna più alta delle Alpi. A contendersi la vittoria in campo femminile saranno le italiane Marina Plavan (seconda nel 2019) ed Emanuela Marzotto e la forte canadese Stephanie Case. In una gara lunga ed estrema come il Tor des Glaciers però, le sorprese potrebbero non mancare.

Al via come anticipato domenica 12, il TOR330-Tor des Geants è la prova più attesa e: un successo che gli organizzatori diaccolgono con entusiasmo e che dimostra l’immutata voglia di correre un’avventura che non teme confronti. Quest’anno sono state previste due partenze distinte (o "waves"): la prima alle 10.00, la seconda a mezzogiorno in punto, naturalmente allo scopo di permettere il distanziamento sociale ed il rispetto delle regole anticontagio.

Già due volte vincitore del Tor des Geants (nel 2014 e nel 2018), Franco Collé punta ad una clamorosa tripletta. Per concentrare le proprie energie sulla gara più sentita, l'atleta valdostano ha rinunciato ad altre importanti competizioni. Sulla sua strada (anzi sul suo sentiero), Franco potrebbe trovare in primo luogo Joe Grant, il fortissimo statunitense che si ripresenta al TOR dopo un paio di partecipazioni sfortunate. Tornano a Courmayeur anche il canadese Galen Reynolds e lo spagnolo Pablo Criado Toca. Armati di ambizioni importanti tenteranno di dire la loro lo svedese Petter Restorp, gli altri statunitensi John Kelly e Kyle Curtin ed il francese Jerome Lucas. Qualificata anche la pattuglia azzurra a caccia del podio: per Gianluca Galeati e Andrea Macchi si tratterebbe di un ritorno al vertice, ma anche Giuliano Cavallo ha buone carte a giocare nel suo esordio su questa distanza. Si chiama fuori dai giochi Oliviero Bosatelli, vincitore nel 2016 e nell'edizione più recente (quella del 2019) ma alle prese con un infortunio che gli impedirà di correre per le posizioni del podio ma è animato dalle miglior intenzioni ed di particolare da quella di portare a termine il percorso in modalità non competitiva.



Come gli stessi Bosatelli e Collé, in campo femminile anche la valdostana di adozione Lisa Borzani e la spagnola Silvia Trigueros Garrote (entrambe per due volte vincitrici del TOR330-Tor des Geants) puntano al tris e sono di conseguenza le due top runners da seguire con particolare maggiore. La Trigueros corre oltretutto per aggiudicarsi il terzo titolo consecutivo sulla distanza, ma le avversarie non mancheranno: dalla francese Claire Bannwarth alle italiane Maria Elisabetta Lastri e Melissa Paganelli. Tra le altre atlete "local" al via anche Sonia Locatelli e Giulia Zanovello.

Per quanto riguarda le prove meno estreme (ma ugualmente molto impegnative) del sistema-TOR, la partenza del TOR130-Tot Dret è in programma per martedì 14 alle 21:00 da Gressoney. Il percorso porta i corridori al cospetto di Monte Rosa, Cervino e Monte Bianco per un’esperienza di corsa scenografica e tecnicamente impegnativa. Sulla linea di partenza saranno 353 corridori da 22 nazioni.

Ultimo, ma non ultimo è il TOR30-Passage au Malatrà, la gara più breve del programma di TORX. Questa competizione ha registrato un alto numero di partecipanti e di entusiasmo: sono, infatti 527 i runners iscritti. Saranno al via sabato 18 settembre da Saint-Rhémy-En-Bosses, nella Valle del Gran San Bernardo.

Per seguire gli atleti e monitorare l’andamento delle garesul sito www.tordesgeants.it e verranno dati costanti aggiornamenti tramite le pagine social (Facebook e Instagram) dell'evento.

Ancora sul fronte delle disposizioni legate all'emergenza sanitaria, il protocollo redatto dal Dipartimento dello Sport per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede l’obbligo per tutti i concorrenti, gli accompagnatori e il personale addetto alla gara di esibire il Green Pass o la certificazione equivalente per i corridori extraeuropei. Tutti i volontari e lo staff dell’evento saranno tracciati con un braccialetto e tramite un sistema di tracking monitorato internamente da VDA Trailers. I protocolli regionali già esistenti e le linee guida di contenimento anticontagio sono le stesse anche per i ristori e le basi vita, a cui l’accesso sarà consentito solo ai corridori e ai volontari. L’assistenza sarà possibile solo nelle zone preposte a questo scopo.

