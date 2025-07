Archie Brown va al Fenerbahce: è in volo per la Turchia

L'accordo col Fener era già stato impostato e praticamente chiuso nella serata di giovedì ma ieri era emerso un interesse rossonero tanto che era stata fatta una proposta al Gent, che tra l'altro non aveva soddisfatto il club belga. Il giocatore, che già doveva partire per la Turchia, aveva deciso di aspettare un rilancio del Milan ma in realtà sono stati i turchi a tornare alla carica dando nuovo impulso all'affare e portando alla svolta definitiva di questa mattina. Mourinho voleva Brown per il ritiro, che comincerà lunedì, ed è stato accontentato.