Emelie Forsberg: "La vita ha modi sempre nuovi di sorprenderti, il fallimento non è la fine"

Emelie: Nel tempo ho scoperto che questa flessibilità rafforza effettivamente la mia resilienza e adattabilità, sia come atleta che come genitore. Essere genitori insegna la pazienza, e questo si ripercuote sulla mia formazione. Va bene se un piano non va alla perfezione. Penso che questa sia una delle lezioni più preziose che ho imparato sia come madre che come atleta. Alcuni giorni mi sento esausto e so che non sarò in grado di dare il cento per cento in occasione del mio prossimo allenamento. Va bene. Cerco di celebrare le piccole vittorie, come la possibilità di uscire con i bambini o fare una breve corsa, e questo cambiamento di mentalità ha fatto un'enorme differenza nel mio benessere.