Due come noi: Bonaldi e Cattaneo a segno nella Ubiale Mountain Run "vista primavera"

CORSA IN MONTAGNA

La prova di Ubiale Clanezzo ha aperto il circuito invernale (ma non troppo) "La Due sul Brembo"

© Ubiale Mountain Run Ufficio Stampa È scattata nel weekend centrale di febbraio la stagione delle corse in natura sulle Orobie Bergamasche. Ubiale Mountain Run doveva essere una gara invernale ma le condizioni meteo erano decisamente improntate ad un clima da inizio primavera. Teatro di operazioni della gara che domenica 18 febbraio faceva campo base a Ubiale di Clanezzo (all’inizio della Val Brembana) sono stati i percorsi di collegamento tra i monti Ubiale, Corna Marcia e Ubione. Per alcuni tratti la traccia-gara ha interessato il sentiero dedicato al partigiano Angelo Gotti. Nella prova-clou da 22 chilometri di sviluppo per 1500 metri di dislivello positivo, Sergio Bonaldi e Rita Cattaneo hanno portato a termine con successo la missione-vittoria, aggiudicandosi il titolo di campioni regionali CSEN outdoor di corsa in montagna invernale. A completare la locandina dell’evento (a carattere solidale a favore dell’associazione Amici della Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo) è stata la prova d’ingresso da 10 chilometri (480 metri D+) vinta dall’azzurro Manuel Zani e da Debora Fraschini. Ubiale Mountain Run ha rappresentato anche la prima prova del minicircuito “La due sul Brembo” che culminerà domenica 10 marzo con la Arrancabotta, in località Botta di Sedrina.

© Ubiale Mountain Run Ufficio Stampa

Per quanto riguarda la gara principale del programma sulla distanza della mezza maratona (abbondante…), a contendersi la vittoria in gara-uomini sono stati due beniamini local Sergio Bonaldi di LAB4YOU e l’aquila Pegarun Paolo Poli che si sono alternati al comando fino all’ultimo GPM. Nel finale l’esperienza di Bonaldi in discesa ha fatto la differenza, permettendogli di aggiudicarsi il primo posto con il tempo di due ore, sei minuti e nove secondi, vale a dire diciassette secondi di vantaggio sul rivale. Tonalità giallo-rosso-nero Pegarun anche su gradino più basso del podio, occupato da Cristian Terzi, che ha fatto rientro alla base due ore, 13 minuti e 15 secondi dopo il segnale di partenza.

In gara-donne Rita Cattaneo della corazzata Runners Bergamo ha fatto il vuoto alle sue spalle, imponendosi con il finishing time di due ore, 46 minuti e 37 secondi, 39esima di una classifica assoluta da 135 finishers. Secondo posto per Cristina Germozzi (ASD Pegarun) con un ritardo di cinque minuti e 32 secondi dalla vincitrice mentre il terzo gradino del podio è andato a Nicole Ruggeri, portacolori di Gaaren #Beahero (un altro top team della provincia di Bergamo), che ha chiuso la sua prova “comodamente” sotto le tre ore di gara: due, 56 minuti e 48 secondi.

© Ubiale Mountain Run Ufficio Stampa

Nella prova “entry level” dell’evento Ubiale Mountain Run sulla distanza di dieci chilometri (480 metri D+) Manuel Zani si è imposto con il tempo di 43 minuti e 54 seconndi e un buon margine (un minuto e 38 secondi) sul fratello Oscar (GS Orobie). Quest’ultimo ha a sua volta prevalso agevolmente (tre minuti tondi) su Nicolò Ferrari di ASD Atletica Valle Brembana, che si è incaricato di sigillare il podio. Tra le donne, tutte dietro a Debora Fraschini di RUN4people che (con il tempo di un’ora, un minuto e tre secondi) si è arrampicata fino alla quindicesima casella di una classifica asoluta da 108 effettivi. Alle sue spalle Anna Busi di Polisportiva Pagnona (staccata di 39 secondi dalla vincitrice) e la runner indipendente Bianca Pacchetti, al traguardo tre minuti esatti dopo lo scoccare della terza ora di gara.

Classifiche complete di Ubiale Mountan Run sul portale Pico Sport: https://www.picosport.net/it/ubiale-mountain-run-2024/classifiche/364/

© Ubiale Mountain Run Ufficio Stampa

I protagonisti di Ubiale Mountain Run mettono ora nel mirino la seconda e ultima tappa del circuito “La Due sul Brembo”. Domenica 10 marzo a Botta di Sedrina, la settima edizione dell’evento Arrancabotta offre la doppia proposta sportiva della 23KM da 1400 metri D+ e la 13KM da 900 metri di dislivello positivo. Iscrizioni sul portale Pico Sport. Tutte le info-gara su: www.arrancabotta.it