Doppietta tricolore per Dinamo Team: Reiterer e Conti sbancano la Maremontana

TRAILRUNNING

La dodicesima edizione della prova ligure terreno di conquista per i toprunners in maglietta verde

© Maurizio Torri Pronostico sostanzialmente rispettato, Green Power ma anche tante sfumature (di colore, prima di tutto!) sui sentieri di Vibram Maremontana Trail a Loano, in provincia di Savona. Il classico appuntamento primaverile sulla Riviera Ligure di Ponente è stato incorniciato dalla doppietta by Dinamo Running Team firmata Andreas Reiterer e Fabiola Conti. Il top runner altoatesino e la sua collega milanese di nascita e valdostana per scelta hanno "timbrato" vittoria di giornata e titolo tricolore Fidal di Trail Lungo al termine della prova-clou da 60 chilometri con GPM ai 1389 metri di quota della vetta del Monte Carmo. I due atleti in forza (tanta forza!) al neonato team professionistico Dinamo hanno esercitato infatti un predominio largamente incontrastato, aggiudicandosi la dodicesima edizione di questa classica di inizio stagione che proponeva ben cinque distanze.

© Maurizio Torri

Dominante verde con riflessi... azzurri a Vibram Maremontana Trail 2023. L'accostamento cromatico ha doppia valenza: fa riferimento tanto al ricco menu dell'evento di Loano (a metà strada tra il verde della montagna e l'azzurro del Mar Ligure), quanto allo strapotere dei portacolori (verdi, appunto) di Dinamo Running Team ed alla caccia alla maglia azzurra per i Mondiali di Corsa in Montagna e Trail (World Mountain and Trail Running Championships), in programma nella prima metà del prossimo mese di giugno sulle montagne della Stubaital, a sud di Innsbruck (Austria).

© Maurizio Torri

Nella prova maschile Reiterer ha confermato di essere il numero uno in Italia su questa distanza (60 chilometri… sulla carta, quasi 62 effettivi), assicurandosi il quarto titolo tricolore consecutivo. Per il trentenne atleta altoatesino originario di Avelengo finish time di cinque ore, 56 minuti e 46 secondi. Sul podio sono saliti anche il suo compagno di squadra valdostano Davide Cheraz (staccato di diciassette minuti e 52 secondi) e il portacolori di Sport Project Vco Riccardo Borgialli, quest'ultimo al traguardo in sei ore, 33 minuti e sette secondi. In lizza per una maglia azzurra ai Mondiali WMTRC in terra austriaca anche Manuel Bonardi (quarto e recente vincitore di Campo dei Fiori Trail 50K a Gavirate) e Luca Arrigoni. Quest'ultimo ha chiuso la top five battendo in volata Philipp Ausserhofer.

© Maurizio Torri

Al femminile... buona la prima per Fabiola Conti, appunto all’esordio sulla distanza da 60K che prevedeva un dislivello positivo di 3640 metri. Brillante sesta nel “marathon trail” agli ultimi Mondiali, l’ufficiale degli Alpini aveva fatto le prove generali della prova tricolore imponendosi (due settimane prima di Maremontana) nella 50K del Campo dei Fiori Trail a Gavirate. La milanese ha vinto in Liguria gara e titolo di Trail Lungo in sette ore e 14 minuti esatti, spingendosi fino alla sedicesima casella della classifica assoluta. Sul lungomare di Loano seconda piazza e ventesima del ranking generale per Marina Cugnetto (Atletica Saluzzo/Team SCARPA), con un ritardo di diciassette minuti e 38 secondi dalla vincitrice. Viene da dire che Conti (ventotto anni compiuti proprio nel weekend di Maremontana) non è stata da meno di Reiterer, infliggendo alla sua prima inseguitrice praticamente lo stesso distacco (solo quattordici secondi in meno la differenza!) rifilato dal meranese all'ultimo tra i suoi avversari ad alzare bandiera bianca e abbandonare la rincorsa al leader. Sul terzo gradino del podio femminile è salita Camilla Spagnol con il finishing time di sette ore, 37 minuti e 58 secondi. Ventiduesima della classifica generale, la portacolori di ASD Team KM Sport/Team Crazy-HOKA ha quindi chiuso la sua prova a sei minuti e 20 secondi da Cugnetto.

© Maurizio Torri

ANDREAS REITERER

“Per me questo è il quarto titolo italiano consecutivo: inutile dire che sono molto contento. Sapevo di stare bene, ma la gara è gara e il risultato non è mai scontato! Sono partito convinto e motivato, penso di averla gestita nel migliore dei modi. Sul finale avevo ancora buone sensazioni, così ho spinto a tutta negli ultimi dieci chilometri, riuscendo a chiudere con un buon tempo. Dedico questa vittoria innanzitutto alla mia famiglia, poi alla mia nuova squadra: siamo un bel team ma soprattutto un bel gruppo di amici. Far parte del Dinamo Running Team per me è motivo di orgoglio e soddisfazione, oltre che uno stimolo a fare sempre meglio. Questa è una stagione importante e ricca di appuntamenti. Per il momento ho tagliato solo uno dei traguardi che mi sono prefissato. I miei prossimi obiettivi sono la Transvulcania by UTMB® a maggio e ovviamente i Mondiali WMTRC del mese di giugno. Senza però dimenticare la CCC® (Courmayeur-Champex-Chamonix) all’UTMB Ultratrail du Mont-Blanc a settembre.

© Maurizio Torri

FABIOLA CONTI

“Era la prima volta che correvo una sessanta chilometri e per giunta ero all'esordio nella prova unica di Campionato Italiano. Ci tenevo a fare bene questa gara, a finirla bene per ripagare la fiducia di chi crede in me ma soprattutto per dedicare questo successo a mia figlia. È stata una bellissima giornata, nonostante la nebbia e la pioggia nella parte alta del percorso. La parte che mi è piaciuta di più è stato l’arrivo sul lungomare. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno fatto il tifo per me e lo staff del Dinamo Running Team per la perfetta assistenza durante o svolgimento dell gara.

© Maurizio Torri

Oltre alla prova tricolore, il menu di Vibram Maremontana 2023 prevedeva altre quattro distanze. Nella prova da 45 chilometri (2650 metri D+) nuova doppietta targata Dinamo Team con il successo del campione in carica SkyUtra Cristian Minoggio davanti a Mattia Gianola nella gara maschile. Undicesima casella della classifica generale e successo tra le donne per l’azzurra Chiara Giovando (Atletica Monte Rosa Fogu Arnad/Team Pegarun). Nella 25 K dotata di 1384 metri di dislivello positivo invece ad imporsi nella prova femminile è stata la torinese Camilla Magliano (lei pure con la divisa verde Dinamo Team!) che ha chiuso nella top ten (settima) della classifica generale aperta dal francese Vincent Loustaud (Team Vibram).