Doppia W Ultra... oltre le meteofollie: via all'estate sulle montagne di confine tra Italia e Svizzera

Anche l'evento tiranese deve fare i conti con il meteo impazzito delle ultime settimane ma il comitato organizzatore ha messo in atto le contromisure

© Giacomo Meneghello Location fortunata non si cambia: per il secondo anno consecutivo Doppia W Ultra ha scelto la suggestiva ambientazione della Tenuta La Gatta di Bianzone della casa vinicola Triacca per presentare a media, autorità, sponsor e volontari la settimana edizione dell'evento, in programma venerdì 21 e sabato 22 giugno. A pochi giorni dalla chiusura iscrizioni dell'evento che fa campo base a Villa di Tirano (provincia di Sondrio) c'è un nuovo primato presenze. Rispetto allo scorso anno (nonostante l’annunciata cancellazione della 100KM) risultano già accreditati oltre seicento concorrenti da quindici differenti nazioni, con un trend di crescita che già ora segna un +170 per cento rispetto al 2023. I conti tornano, insomma, e più ancora confermano come l’evento disegnato sulle montagne di confine tra Italia e Svizzera sia una gara che incontro grande favore da parte di top runners e amatori della corsa sui sentieri. A ribadirlo è il feedback che il comitato organizzatore presieduto da Elena Soltoggio e Christian Bellesini riscuote sui canali social dell’evento.

L'ormai imminente edizione rappresenta una sorta di “ritorno alle origini”, con le tre distanze 70, 30k e 15chilometri studiate per soddisfare le ambizioni ed esigente del maggior numero possibile di praticanti ma soprattutto la massima cura di ogni singolo dettaglio da parte del comitato organizzatore tiranese. Per i più piccoli da non perdere la confermatissima la MiniDoppiaW, quest’anno anticipata a venerdì 21 giugno con partenza alle 18.30 e due percorsi. La prova dei trailrunners di domani sarà preceduta (alle 17.00) dalla “Shakeout Run” organizzata in collaborazione con il title sponsor Altra Running: una corsa di sei chilometri durante la quale sarà possibile provare sui sentieri della Doppia W Ultra i nuovi modelli di calzature trail del brand americano.

La giornata d'apertura dell'evento si chiuderà con il briefing tecnico, nel quale verranno impartite le ultime raccomandazioni sugli itinerari di gara. Un momento molto importante sempre a maggior ragione quest'anno, viste le particolari condizioni meteo di questa primavera, che hanno già costretto lo staff organizzatore - causa quantità di neve in quota - ad apportare alcune modifiche al tracciato originale delle due gare lunghe (da 70 e 30 chilometri), che fanno parte del gioco (un gioco moto serio) quando si tratta di corsa in natura e soprattutto in montagna, ma al tempo stesso l'opportunità di andare alla scoperta di nuovi sentieri e nuovi scorci panoramici. Come d'altra parte sta accadendo - per le stesse ragioni - ad altri eventi di questo genere, obbligate a ricorrere al piano bi (percorso di riserva) o al rinvio dell'evento stesso di qualche settimana.

Le anomalie meteo e la loro infuenza sulla fiche tecnica delle due prove più lunghe hanno tenuto banco nella presentazione di martedì 11 giugno, nobilitata dalla presenza del campione locale Daniele Nava, vincitore dodici mesi da di Doppia W Ultra da 100 chilometri (Melissa Paganelli prima in gara-donne) e un mese fa della prova endurance da 250 chilometri tutto intorno al Lago di Como dell'evento UTLAC, con partenza e arrivo a Lecco dopo aver disegnato a mezza costa l'intero perimetro del Lario, appunto.

Tornando al programma, sabato 22 sarà ovviamente la giornata clou con le partenze dal Parco dell’Adda di Lovero (pochi chilometri a nord di Tirano). Alle cinque del mattino quella di Doppia W Ultra 70KM TRAIL (5000 metri D+). A seguire sarà la volta della prova intermedia 30KM SKY (2500 metri D+) alle nove e per finire della prova d'ingresso 15KM FUN (700 metri D+) alle dieci.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile seguire le gare live e i passaggi degli atleti nei punti-chiave della traccia-gara grazie a Tele Sondrio News, media partner dell’evento. Come al solito Sete Track si occuperà invece del live tracking degli atleti, visibile anche da casa collegandosi alla pagina web dedicata. I primi arrivi previsti saranno - in ordine inverso rispetto all'ordine di partenza - quelli dei concorrenti della 15 chilometri, seguiti dai partecipanti della 30K. Il primo concorrente della prova-clou è previsto al traguardo intorno all'ora di pranzo (13:30 circa) e gli arrivi si protrarranno fino a mezzanotte, accompagnati dal DoppiaW Party al via alle ventuno ventuno con la musica di Siscofly DJMc.

Doppia W però non è solo sport, ma anche impegno sociale. Nel pomeriggio del sabato (ore 16.00), partirà dall’oratorio di Tirano la camminata per la raccolta fondi in favore del Comitato Maria Letizia Verga. I partecipanti si uniranno al percorso finale delle prove agonistiche fino all’arrivo di Villa di Tirano, presente anche l’Associazione Dappertutto con le joelette, speciali carrozzelle che permettono ai diversamente abili di vivere l'esperienza del trailrunning.

Al village DoppiaW non mancheranno il consueto servizio ristorazione, gli stand degli espositori e - grande novità 2024 - le vasche di acqua gelata per il recupero muscolare degli atleti. La fatica di tutti i partecipanti sarà ripagata con la magnifica e tradizonale campanella finisher "Made in Premana" e un ricco e goloso pacco-gara, nel vero senso della parola farcito di prodotti locali.

Nel corso della conferenza stampa di lancio un ringraziamento doveroso è andato aial villaggio gara e lungo gli itinerari, alle associazioni che lavorano per il buon esito dell’evento, agli enti e alle amministrazioni comunali: in particolar modo. Le aziende che supportano Doppia W sono ile i Main sponsor Latteria di Chiuro, Acrobatica, Mello’s e Casa Vinicola Triacca.

Per maggiori informazioni su percorsi, programma e regolamento è possibile visitare la pagina web dell'evento: www.doppiaw.com