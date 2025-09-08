Dolomiti di Brenta Trail: Cogliati e Pighini firmano la lunga, la 45km a Rasom e Kolbl

Parterre sempre più internazionale per uno degli appuntamenti più classici dell'ultimo scorcio d'estate. A Molveno e sui sentieri del Trentino che si snodano tra rifugi storici e pareti imponenti è andata in scena la nona edizione di Dolomiti di Brenta Trail (la terza in collaborazione con XTERRA) che ha richiamato al via un migliaio di atleti da trentasei Paesi e cinque continenti. Un record che conferma la vocazione internazionale della gara, ormai appuntamento di riferimento nel circuito XTERRA Trail Run World Series. Complice una giornata perfetta - temperature fresche e cielo terso - la gara ha regalato spettacolo puro, con ritmi altissimi e duelli serrati fino all’ultimo metro. Il neoazzurro Gionata Cogliati e Sylvie Pighini si sono imposti nella 64km, la prova lunga del programma. Mauro Rasom e la scialpinista Rea Kolbl hanno trionfato nella 45km, Jacopo Troiano e Irene Saggin sono saliti sul gradino più alto del podio nella 21Km di recente introduzione.