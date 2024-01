Di nuovo in gioco: Porte di Pietra, trailrunning DOC sui sentieri di Liguria e Piemonte

© Phototeam Sport

Un intero weekend di alta primavera tra Porte, Finestre e Castelli, forme architettoniche che inquadrano la sostanza di un grande classico della corsa in natura. Dopo due anni di stop forzato, nel fine settimana centrale del prossimo mese di maggio torna nella sua versione integrale e originale Le Porte di Pietra, dopo due anni di cancellazioni l’evento di trailrunning che prende il nome dalla sua prova regina. Il conto alla rovescia che porta alla storica gara di corsa in natura dedicata a chi ama correre offroad sui sentieri di confine tra Piemonte e Liguria dice ormai quattro mesi al via. La diciannovesima edizione va infatti in scena sabato 18 maggio, lungo un tracciato immerso nella natura più selvaggia dell’Appennino. Il weekend dell’evento che fa campo base a Cantalupo Ligure (al margine sudest della provincia di Alessandria) scatta già di venerdì con le operazioni preliminari e con un pasta party serale per fare scorta di energie in vista dell’impegno sportivo dell’indomani. Sabato mattina di buon’ora il via delle “Porte” e in contemporanea quello della sorella minore “Finestre di Pietra”, mentre a chiudere il weekend sarà - nella mattinata di domenica 19 maggio - la prova entry level “Castello di Pietra”, l’unica andata regolarmente in scena l’anno scorso.