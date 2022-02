Del Pero e Saapunki firmano ad Aprica la seconda tappa di NORTEC Winter Trail Running Cup  

SKYRUNNING SULLA NEVE

Il campione del mondo di Skysnow e la fondista finlandese implacabili nella “prima” della prova sulla pista illuminata più lunga d’Europa.

di

Stefano Gatti

Con i ramponcini montati sulle scarpe da trail, Luca Del Pero e Susanna Saapunki sono davvero in stato di grazia. La riprova è arrivata dal debutto di Baradello Verical Light Trail, la prova only-up di NORTEC Winter Trail Running Cup, nella quale l’atleta brianzolo e quella attualmente scandinava hanno replicato il successo di sette giorni prima alla Teglio Sunset Winter Run. Un centinaio i runners al via della prova disegnata sulla pista illuminata più lunga d’Europa, con partenza della seggiovia del Baradello a quota 1160 metri ed arrivo presso lo Chalet Dal Brusca a quota 1980, dopo avere superato un itinerario da cinque chilometri di sviluppo ed ottocento di dislivello positivo. Giacomo Meneghello

A dettare il passo alla diretta concorrenza si sono messi al via il lecchese Sergio Bonaldi (ASD Pegarun) ed il friulano Claudio Muller (Team NORTEC). Il ritmo sostenuto impresso dai due fuggitivi ha sgranato il gruppo di testa e messo in parziale difficoltà Luca Del Pero, campione del mondo di specialità ai Mondiali Skysnow di inizio febbraio a Sierra Nevada. L’atleta in forza ai Falchi di Lecco ha progressivamente chiuso il gap, prendendo poi il comando. Muller si è messo nella sua scia, tenendo la piazza d’onore fino al traguardo.

Giacomo Meneghello

Sotto lo striscione d’arrivo Del Pero (Team SCARPA NORTEC) ha trionfato in 34 minuti e sette secondi. Seconda piazza per Muller appunto (staccato di soli nove secondi) e podio completato dall’altro atleta lecchese Daniel Antonioli (lui pure Team SCARPA NORTEC) che è riuscito di stretta misura - tre secondi - a rimanere nello stesso minuto del vincitore (35 minuti e quattro secondi). Completano la top ten di giornata Lorenzo Rota Martin, Giovanni Zamboni, Sergio Bonaldi, Emanuel Manzi, Damiano Pedretti, Luca Malgarida e Luca Lafranconi.

Giacomo Meneghello

Come Del Pero tra gli uomini, nella gara femminile Susanna Saapunki (Team SCARPA) ha bissato il successo di Teglio. Per la fondista finlandese finish time di 38 minuti e 44 secondi, che le è valso un tredicesimo posto assoluto con… vista sulla top ten della generale, lontana cento secondi esatti! Sul podio sono salite con la Saapunki la campionessa di skyrunning Elisa Desco (Team SCARPA NORTEC, 39 minuti e 45 secondi) e la promettente atleta veneta Martina Cumerlato (GEFO TEAM, 4 minuti e 24 secondi), che si era molto ben comportata nei recenti Mondiali Skysnow in Spagna. Completano la tofp five rosa Corinna Ghirardi e Raffaella Rossi.

Giacomo Meneghello

Dietro le quinte della gara, che inizialmente avrebbe dovuto aprire il circuito NORTEC sabato 15 gennaio, il team organizzatore commenta la prova d’esordio con tanta soddisfazione ma soprattutto tanta voglia di crescere:

“I numeri di questa edizione sono stati in linea con le nostre aspettative, mai ci saremmo aspettati di vedere al via così tanti top runners. Trattandosi di una prima assoluta, a livello logistico non tutto è filato liscio come avremmo voluto, ma abbiamo preso nota e faremo di tutto per migliorare. La volontà è che questa sia solo la prima edizione di una lunga serie. Aprica ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per gli sport outdoor e non solo dello sci alpino”.

Giacomo Meneghello

Archiviata anche questa seconda tappa, la prossima fermata per il circuito Nortec Winter Trail Running Cup è già dietro l’angolo: sabato 26 febbraio ai piedi della Grigna Meridionale per la Snow Run ai Piani Resinelli, una prova da quattordici chilometri di sviluppo e 650 metri di dislivello positivo. Il circuito si sposterà poi a nordest dell’arco alpino per Misurina Winter Run di sabato 5 marzo (17 chilometri e 800 metri D+). Per poi culminare - ormai agli sgoccioli dell’inverno - sabato 19 marzo con i 17 chilometri ed i 780 metri D+ di Tarvisio Winter Trail.