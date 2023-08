Debutto in società per Valgerola Vertical: a Rasura il gran finale di Vam Vertical Challenge

SKYRUNNING

La neonata sfida only up della Bassa Valtellina decide i vincitori della prima edizione del circuito lombardo

© Maurizio Torri Si avvicina a grandi passi la prima edizione di Valgerola Vertical, adrenalica e inedita prova only up che, nel pomeriggio di sabato 2 settembre, assegnerà i tricolori FISky (Federazione Italiana Skyrunning) sull’inedito itinerario che dal Polifunzionale di Rasura porta in vetta a cima Rosetta, a 2156 metri sul livello del mare. L’evento ad alta intensità è aperto agli agonisti del settore assoluto e di quello giovanile, che si misureranno su due tracciati: quello da cinque chilometri e 300 metri (1240 metri D+) riservato alle categorie senior/master e quello da due chilometri e 800 metri (575 metri di dislivello positivo) per gli under 18. Entrambi le tracce di gara ricalcano antichi sentieri e mulattiere della Valle del Bitto, all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi.

© Maurizio Torri

Stesso weekend, nuovo format per lo Sport Race Valtellina del presidente Massimo Zugnoni. Seguendo un trend organizzativo e logistico sempre più diffuso a livello internazionale, il tradizionale e prestigioso appuntamento di inizio settembre con International Rosetta Skyrace passa a cadenza biennale: l’impegnativa “sky” disegnata sugli alpeggi della Valle del Bitto si correrà da ora in avanti negli anni pari, sostituita in quelli dispari (a partire da questo 2023) dall’ancora per poco inedita Valgerola Vertical, con partenza dal paese di Rasura (nella parte iniziale della valle che si apre all'altezza di Morbegno) e arrivo fissato in vetta alla Rosetta.

Programma alla mano, le gare prenderanno il via nel primo pomeriggio, quando ad accendere la miccia dal piazzale del Polifunzionale saranno gli atleti under 18 che punteranno verso il traguardo del Bar Bianco, mentre i loro colleghi del settore assoluto proseguiranno lungo un itinerario via via più impegnativo ed “aereo” fino al punto culminante della Rosetta, del quale i pretendenti alla vittoria finale (ma non solo loro) possono farsi una prima idea con le immagini del servizio fotografico che illustra queste righe, realizzato da Maurizio Torri (direttore di sportdimontagna.com) che ha per protagonista il trentatreenne top runner local Filippo Curtoni, portacolori di Team Valtellina ASD e per l’occasione testimonial dell’evento VGV, ma soprattutto grande protagonista di GOinUP, il circuito vertical serale della Bassa Valtellina. La logistica della giornata di gara è stata accuratamente studiata allo scopo di portare tanti appassionati in quota e poi ancora una festa post-gara con i fiocchi al Polifunzionale stesso.

© Maurizio Torri

La “prima” assoluta dell’evento VGV non sarà però “solo” prova unica di Campionato Italiano FISky, aggiungendo alla validità tricolore quella di terzo ed ultimo appuntamento della prima edizione di VAM Vertical Challenge. Il circuito lombardo di gare only up targato VAM era scattato alla fine di maggio con le vittorie “tutte d’un fiato” di Daniel Antonioli e di Corinna Ghirardi nell’esordio stagionale di Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 (sulla Grigna Settentrionale) ed era proseguito con la tappa intermedia di K2 Valtellina Extreme nella vicina (a Rasura) Talamona all’inizio di luglio, dove ad imporsi erano stati - laureandosi campioni italiani Doppio Vertical - gli azzurri Marcello Ugazio e Camilla Magliano, quest’ultima battuta per la vitoria assoluta dalla stratosferica campionessa austriaca Andrea Mayr. Ecco quindi che la gara di sabato 2 settembre in Valgerola sarà chiamata a decretare i vincitori finali. In palio un montepremi in denaro per i primi tre classificati uomo e donna, oltre ad un gadget-finisher per gli atleti ad alta fedeltà che avranno preso parte ai tre eventi, portandoli appunto a termine.

© Maurizio Torri

Dulcis in fundo, anzi… in cima, grazie al contributo di Adidas (sponsor tecnico dell’evento), è stato identificato un settore cronometrato “top speed”: per la precisione all’altezza del chilometro 1,800 in uno dei punti più ripidi prima del passaggio al Bar Bianco. Delimitato da tappeti di rilevamento cronometrico posti in località Larice e Ciani, il tratto cronometrato misura 169 metri, caratterizzati da pendenze estreme. Verranno premiate le migliori prestazioni cronometriche dell’intermedio sia al maschile, sia al femminile. Per intascare i trecento euro di bonus legati alla performance top speed, i candidati dovranno però evitare di spendere tutto e tenere da parte qualche energia buona per completare la missione-finisher sulla linea del traguardo finale, "conditio sine qua non" per accedere al premio in denaro.

Tutte le info con relativi premi si possono trovare sulla pagina web ufficiale dell’evento valtellinese: https://www.valgerolavertical.it